Судимый за совращение малолетней рассказал, о чем мечтает под Новый год

Колония строгого режима 167/2 известна тем, что там отбывают наказание преступники, которые совершили тяжкие преступления.

Корреспонденту OTYRAR удалось поговорить с теми, кому еще сидеть много лет, а вера в чудеса еще осталась.

ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕКС — 10 ЛЕТ.

«Я отремонтирую любой компьютер, работа любой сложности». Примерное такое объявление дал мужчина в интернете, после пошли звонки и сообщения в мессенджер, это и привело парня за решетку.

«Я ремонтировал технику, мне приходили разные объявления. Тут начал общаться с девушкой и понял, что ей нехватает внимания», — рассказывает заключенный колонии 167/2.

10-ЛЕТ ИЗ ЖИЗНИ ВОН

Мужчина в социальной сети познакомился с девушкой, все было нормально, общались и переписывались, при этом не зная друг-друга. В какой-то момент простое общение переросло через границы дозволенного. Позже стало ясно, собеседница была несовершеннолетней.

«Пошла интимная переписка и обмен какими-то подробностями, были фотографии с ее стороны интимного характера. Потом я не смог остановиться и мы так общались, после это все выяснилось и меня задержали за совращение«, — говорит осужденный.

За интимное общение с несовершеннолетней мужчина получил 10-лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЖЕЛАНИЕ ЗА РЕШЕТКОЙ

Мужчина отбывает свое наказание, ведет примерный образ жизни. После нескольких лет за колючей проволокой лишился семьи. Но, унывать не стал. Руслан (имя вымышленное) активно изучает разные сферы и готовится к свободе. Даже за решеткой заключенный верит в чудеса и под новый год загадывает желание.

«Первое желание это выйти на свободу, устроить свою жизнь и начать все заново. Я знаю, это у меня получится. Для тех, кто может на пути преступления, я хочу сказать самое важное — одумайтесь», — рассказывает осужденный.

В новогоднее чудо верят и за решеткой — шутят заключенные. В преддверии новогодних праздников и за колючей проволокой проводят небольшие праздники. Можно нарядить елку и даже поставить концерт. Бывает что заезжает Дедушка Мороз и Снегурочка, но это не часто.