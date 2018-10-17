В Шымкенте едва появившиеся лучи солнца повергли в уныние выпавший вчера снег. Жемчужными слезами он расплакался.

Холодные капли слетали с деревьев, падали тяжелыми мокрыми шматами за шиворот прохожим, спешащим на работу. Зеленая, еще даже не пожелтевшая листва ошарашенно сбрасывала с себя снежный покров, шелестела, слово говоря: Да рано еще! Не срок! Гнулись под тяжестью первого снега деревья и тоже отряхивались — мы не готовы. Розы, как стойкие оловянные солдатики, выстояли под натиском взбрыкнувшей погоды и уже к обеду победоносно распрямились и радовали прохожих яркими бутонами. Даже вечнозеленые туи и те не были рады октябрьскому снегу, трясли лапами, не желая держать удар капризной природы.

Шымкентцы в соцсетях делились видео и фотографиями, радовались как школьники. Город умылся. Очистил себя от скопившейся за лето пыли. И только синоптики просто профессионально констатировали: такое в Шымкенте случается, но редко.

Арайлым Тургинова, инженер-синоптик Туркестанского филиала РГП «Казгидромет»: «С вторжением с северо-запада холодных воздушных масс по области прошли осадки, местами дождь с переходом в мокрый снег. В горных районах высота снежного покрова составила от 8 до 57 см, в Шымкенте всего 6 сантиметров. Температура воздуха по области понизилась от 2 до 10 градусов мороза. Снег и резкое понижение температуры для октября — явление редкое».

А это значит, что уже с четверга, обещают синоптики в Шымкент вернется наша такая любимая теплая золотая осень.

Ирина Казорина