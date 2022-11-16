Ажиотаж в шиномонтажках. Когда менять резину на зимнюю

С наступлением первых заморозков автомобилисты ринулись менять шины с летних на зимние.

В шиномонтажку одним из первых приехал Аян Сулеймен. Говорит: цены по сравнению с прошлым сезоном, заметно выросли.

Аян Сулеймен, водитель:

«Вожу я уже два года. Покупаю обычно шины подешевле, чтобы на сезон хватило. Собираюсь поменять шины, по закону до первого декабря нужно менять. На смену шин уходит в среднем 100-120 тысяч тенге, в зависимости от машины, по сравнению с прошлым годом, цена поднялась на 10 тысяч, но конечно цена зависит от марки машины и мастерской».

О том, что в Шымкент идет похолодание и первые снегопады, синоптики предупреждали заранее. Но большинство водителей эту информацию проигнорировали. Объясняя затягивание со сменой летней резины на зимнюю мягким южным климатом. Другие ссылаются на дорогие услуги шиномантажных мастерских.

«Менять шины необходимо для собственной безопасности, но у многих не хватает денег на это, поэтому приходится ждать снега, чтобы шины продержались весь сезон»;

«Шины нужно ставить зимой, пока снег не выпал мы все заняты, а потом приходится ставить, потому что скользко», — говорят горожане.

Сотрудники шиномонтажек с водителями не согласны. По их словам, цена не только не повысилась, а напротив — снизилась. В основном, шымкентские водители отдают предпочтение резине из Китая.

Албарат Каримов, старший мастер шиномонтажной мастерской г. Шымкента:

«Уже холодает, поэтому все соблюдают правила безопасности и готовятся хорошо, стараются все новые шины ставить. Работаем с помощником, людей устраивает. Цены зависят от машины, внедорожники и кроссоверы 7-8 тысяч, легковые по 5-6 тысяч, это за работу. Шины стоят по 30-40 тысяч за одну. Цены на шины 2022 года дешевле, чем прошлогодние, качество шин хорошее, количество брака очень маленькое. Люди по возможности стараются менять, но ждут до последнего, особенно в первый снег, многие мастерские забиты, даже впятером мы не сможем 100 машин в день обслужить».

Полицейские напоминают, на морозе летняя резина становится ломкой, но главное — теряет сцепные свойства: затормозить или тронуться с места машине с замёрзшими летними покрышками на скользкой дороге крайне проблематично. Это не редко приводит к ДТП и несчастным случаям.

Галым Есимов, заместитель начальника Аль-Фарабийского управления полиции г. Шымкента:

«Как вы видите погода в Шымкенте резко изменилась, идёт дождь со снегом. Это приводит к появлению гололёда, который становится причиной ДТП. Поэтому руководство патрульной полиции города советует поменять летние шины на зимние. Вы в ответе не только за себя, но и за других участников дорожного движения. Просим вас вовремя поменять шины, и спасибо за понимание».

Первый снег в Шымкенте растает быстро, говорят синоптики. Зима окончательно утвердится в своих правах, как и положено по календарю – в начале декабря. С этого времени может последовать наказание за отсутствие соответствующего комплекта шин. Любителей ездить на летней резине с первого декабря могут оштрафовать на 15 тысяч тенге.