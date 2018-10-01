Поисковик из Казахстана нашел место захоронения советских солдат

Место погребения советских солдат, погибших в 1944 году, нашел по военным архивам поисковик из Казахстана.
Доцент из Шымкента Омарбек Алибеков обратился в редакцию Sputnik с просьбой опубликовать найденные им сведения.
«Братская могила советских партизан, ушедших из жизни в 1944 году, находится в Словении в населенном пункте Сподня Идрия (община Идрия)», — сказал Алибеков.
Там, как выяснил доцент, захоронены:
Азербайджанец Мирзаджан Мирзаджанов 1916 года рождения
Тулеш Иржанов 1921 года рождения из Казахской ССР
Уроженец Туркменской ССР Арип Талимов 1921 года рождения
Родившийся в Туркменской ССР Джуманазар Кульназаров 1922 года рождения
Погибшие были военнослужащими Красной Армии, которые находились в составе 1-ой русской партизанской бригады в Югославии, добавил он.
Со слов поисковика, еще один красноармеец покоится в селе Нижняя в Словении. Речь идет о Сайлаубеке (Сайлаубеку) Майджахалове 1913 года рождения.
«Он наш земляк – уроженец Сайрамского района, колхоза Хайрат», — отметил Алибеков.
Он добавил, что фамилия Сайлаубека, погибшего 2 апреля 1994 года, имеется в обелиске Славы в Шымкенте.
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«Кассе Себеро» = Касым Жакупов из Северо-Казахстанской области!Дорогие друзья!У меня и моих коллег из МИД просто…
Опубликовано Roman Vassilenko Понедельник, 1 октября 2018 г.
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