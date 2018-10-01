Поисковик из Казахстана нашел место захоронения советских солдат

Место погребения советских солдат, погибших в 1944 году, нашел по военным архивам поисковик из Казахстана.

Доцент из Шымкента Омарбек Алибеков обратился в редакцию Sputnik с просьбой опубликовать найденные им сведения.

«Братская могила советских партизан, ушедших из жизни в 1944 году, находится в Словении в населенном пункте Сподня Идрия (община Идрия)», — сказал Алибеков.

Там, как выяснил доцент, захоронены:

Азербайджанец Мирзаджан Мирзаджанов 1916 года рождения

Тулеш Иржанов 1921 года рождения из Казахской ССР

Уроженец Туркменской ССР Арип Талимов 1921 года рождения

Родившийся в Туркменской ССР Джуманазар Кульназаров 1922 года рождения

Погибшие были военнослужащими Красной Армии, которые находились в составе 1-ой русской партизанской бригады в Югославии, добавил он.

Со слов поисковика, еще один красноармеец покоится в селе Нижняя в Словении. Речь идет о Сайлаубеке (Сайлаубеку) Майджахалове 1913 года рождения.

«Он наш земляк – уроженец Сайрамского района, колхоза Хайрат», — отметил Алибеков.

Он добавил, что фамилия Сайлаубека, погибшего 2 апреля 1994 года, имеется в обелиске Славы в Шымкенте.

Настоящее имя казахского героя Кассе Серебро

Ранее в министерстве иностранных дел Казахстана рассказывали о казахском герое, тайно захороненном в Словении в 1943 году под именем Кассе Серебро.

В ведомстве почти на 100% уверены, что Кассе Серебро на самом деле — это солдат Касым Жакупов из Северо-Казахстанской области.

«Кассе Себеро» = Касым Жакупов из Северо-Казахстанской области!Дорогие друзья!У меня и моих коллег из МИД просто… Опубликовано Roman Vassilenko Понедельник, 1 октября 2018 г.

В МИД обратился внучатый племянник Жакупова- полковник полиции Болатбек Белгибеков. С его слов, родственника в годы войны могли отправить в Югославию из-за владения иностранными языками.

Военные письма воина были написаны на латинской графике, прочитать их помогли специалисты Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

В МИД отметили, что при необходимости можно сверить ДНК погибшего солдата и мужчины, который может быть его родственником.