Путь длиною в 79 лет

79 долгих лет шла награда к жительнице Шымкента, участнице Великой Отечественной войны. Об ордене Красной Звезды дети Марии Башуковой узнали случайно, спустя годы после ее смерти.

Как сегодня, спустя много лет после победы в Великой Отечественной войне, отыскать информацию о своих воевавших дедах и прадедах, в какое ведомство обращаться с запросом и какой госорган поможет восстановить историческую справедливость – обо всем этом в материале РАБАТа.

Обычные несколько лет назад статьи под заголовком «Награда нашла своего фронтовика» теперь редко появляются в печати. Скоро, возможно, они исчезнут окончательно. Понятно почему. Время не вернешь назад: самому молодому участнику Великой Отечественной войны уже почти 90 лет. Но для кого-то из близких навсегда осталась память о 19-летнем парне. Он погиб на границе еще в начале войны, исчез за линией фронта в 42-м. Умер в медсанбате за полтора месяца до победы.

Перелистываешь документы тех лет – и вдруг вспыхивает: этому бойцу или младшему командиру полагалась награда. Но он об этом не знал. И его родные тоже…

Ануарбек Наурузбаев держит в руках орден Красной Звезды, которым в далеком 1945 году наградили его маму Марию Башукову. За то, что она, 22-летняя девчонка, всего за неделю зимы 45-го спасла жизни 90 солдат. О чем говорится в наградном листе: «Товарищ Башукова Мария Николаевна, работая медицинской сестрой госпитального взвода, во время боевых операций дивизии с 23 января по 6 февраля 1945 года приняла в госпитальный взвод 90 человек тяжелораненых бойцов и офицеров. Со всей энергией, сутками не отдыхая и не отходя от них, она облегчала их страдания своим внимательным уходом за ними. Благодаря ее беззаветной внимательности к тяжелораненым спасены их жизни, раненые эвакуированы на лечение в госпитали. Товарищ Башукова за свою заботу по спасению жизней раненых бойцов и офицеров достойна правительственной награды – ордена Красной Звезды».

Справка РАБАТа Орден Красной Звезды учрежден 6 апреля 1930 года, а статус ордена утвержден 5 мая 1930-го. Эта высокая военная награда присуждалась военнослужащим, милиционерам, сотрудникам государственной безопасности и другим гражданам СССР за проявленное мужество в защите Родины. Орден вручался независимо от воинских званий: его могли получить как солдаты, так и офицеры. Во время Великой Отечественной войны было произведено более 2 млн. 860 тыс. награждений орденом Красной Звезды. Он был присужден 1 740 частям и подразделениям. В условиях жестоких боев советские военнослужащие ВВС, сухопутных и морских сил ежедневно демонстрировали мужество и стойкость в борьбе за Родину, за что награждались орденом Красной Звезды – символом военной доблести.

О наградном листе, датированном 1945 годом, сын Марии Башуковой узнал совершенно случайно.

«В архиве у нас, в Казахстане, мой коллега генерал Ержан Исакулов, наткнулся на документ, в котором говорилось, что Башукова Мария Николаевна, это моя мама, была награждена орденом Красной Звезды, но он не был вручен при жизни», – рассказал РАБАТу Ануарбек Наурузбаев.

Вот только поиски этого ордена, как и его получение, оказались делом непростым. Но Ануарбек пообещал: «Тогда я еще работал и дал себе слово офицера и слово сына, что добьюсь, чтобы этот орден нашли. Обращался во многие инстанции… Наступил тот день, когда я отчаялся. Разорвал все свои заявления и уже хотел бросить все, но в этот момент меня поддержала супруга, она сказала: «Негоже тебе, офицеру, бросать это дело, продолжай».

И он продолжил. В какой-то момент пришлось поднимать старые связи, наработанные еще в молодости.

«Я стал сам напрямую обращаться в Россию, в Москву. Нашел друзей из Министерства обороны. Надежды было мало. В прошлом году, когда маме уже было 100 лет, опять никакого результата, но мне сказали: мы обязательно найдем. Это меня вдохновило, и я не терял надежды. В этом году мне позвонили из России мои друзья, работники архива: Татьяна Николаевна Дремина и работник Министерства обороны Виктор Юрьевич Щеголев. Я хочу выразить им глубочайшую благодарность, потому что они два года искали. Представляете, какие трудности нужно было пройти?! И нашли!

Конечно, я был растроган. Самое интересное, что в орденской книжке моей мамы стоит та же печать и та же подпись, что и в орденской книжке моего отца. То есть насколько этот орден подлинный!» – продолжил свой рассказ Ануарбек Наурузбаев.

Немного цифр о неврученных наградах

Как следует из открытых источников, до сих пор остались неврученными около 2,5 млн. орденов и медалей. Самая престижная военная награда, орден Славы, не была вручена значительному числу фронтовиков. По оценкам, орден первой степени не получили около 230 человек (это каждый десятый награжденный), второй – 6 791 человек, третьей – 177 тыс. человек.

Что касается ордена Красной Звезды и орденов Отечественной войны, то здесь цифры почти такие же высокие, как и во вручении ордена Славы. В упомянутой картотеке числится около 55 тыс. неврученных орденов Красного Знамени и 6 115 орденов Ленина. Мало кто знает, но орденами Ленина во время войны награждали не только политработников, ударников производства и деятелей культуры. С весны 1942 года этим орденом стали награждать санитаров-носильщиков.

По какой причине Мария тогда не получила заслуженную награду, неизвестно. Главное, что сын сдержал свое слово, и орден, пусть даже после смерти его мамы, дошел до адресата – ее потомков. Ануарбек призывает всех, кто сегодня ищет своих родных, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной, или же их награды, которые они не получили вовремя, не отчаиваться: «Думаю, поиск надо начинать с обращения в Министерство обороны Казахстана. Считаю, если вы разыскиваете своих родственников, не теряйте надежды, ищите. Сейчас, я думаю, это возможно».

Как не отчаивались его близкие, когда искали орден и добивались, чтобы имя их мамы появилось на плитах мемориала памяти в Шымкенте.

«Получилось так: когда готовился мемориал и формировались списки, туда собирали фамилии людей, которые относились именно к Шымкенту и области. А мама родом из Алтайского края. Выходит, призыв ее идет оттуда. И поскольку она призывалась не из Шымкента и области, следовательно не имеет отношения к мемориалу. Она-то сюда переехала уже после войны, когда вышла замуж. Поэтому нам стоило большого труда, чтобы ее имя все-таки было внесено. Полагаю, что таких, как наша мама, немало. Потому что все новые фамилии появляются в этих списках», – рассказала супруга Ануарбека Шарифа.

К сожалению, даже с доступом к цифровым архивам точно определить количество казахстанцев, служивших на западных границах СССР перед началом войны, представляется сложной задачей. Однако известно, что половина из 635 воинов, защищавших Брестскую крепость, были казахи по национальности, именно они вступили в первый бой с фашистами 22 июня 1941 года.

Общие данные о мобилизации подсчитаны по Книгам Памяти. Только за предвоенные годы (1938-22.06.1941 гг.) было призвано 1 366 164 человека, что составляло 21,2% от общего населения Казахстана к началу 1941 года.

Обобщенные базы данных

Великая Отечественная война затронула почти каждую казахстанскую семью. Однако многие не располагают информацией о том, где сражались их отцы, деды и прадеды, за какие подвиги были награждены. На сегодня в интернете существует несколько баз данных с цифровыми архивами Великой Отечественной войны.

Один из них – портал «Память народа». На портале можно отследить судьбу родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Кроме того, на сайте представлены наградные документы участников тех событий, что позволяет всем желающим найти необходимую информацию о боевом пути своих родных.

На ресурсе «Подвиг народа» доступен аналогичный функционал. Здесь опубликованы оцифрованные архивные документы фронтов, армий и соединений Красной Армии из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Помимо этого, на портале представлены отсканированные военные карты, наградные документы и информация о местах первичных захоронений более 5 млн. советских солдат и офицеров.

Казахстанские ресурсы

Есть и в Казахстане организации, которые занимаются поисками пропавших без вести на полях ВОВ казахстанцев.

На официальном сайте общественного объединения Atamnyn Amanaty можно подать заявку на поиск пропавших без вести в ВОВ, поиск мест захоронений и уточнения боевого пути.

Для этого необходимо заполнить поля, которые указаны на сайте, прикрепить к заявке файлы, если они у вас есть, после появления на странице информации о присвоении вашей заявке номера остается только одно – ждать.

Отметим, отправляя заявку, нужно обязательно полностью написать ФИО отца, деда, прадеда, родственника, хотя бы примерный год рождения, откуда призывался, имена родных. Придется ответить и на вопросы, искали ли вы в архивах ОБД «Мемориал», ЦАМО. Если да, то укажите, какие данные удалось обнаружить. Хорошо, если приложите скрины с этих сайтов. А также важно указать данные того, кто ищет: ФИО, степень родства, домашний адрес, два номера телефона для обратной связи, электронную почту.

Эти данные, по словам поисковиков, очень важны, так как поиски могут занять несколько лет.

Отправляя заявку, не забудьте указать цель поиска:

– определение места захоронения;

– уточнение места захоронения;

– определение судьбы солдата;

– определение боевого пути.

Страницы общественного объединения есть во всех соцсетях.

И, наконец, сайт «Батырларға Тағзым», где собрана информация более чем о 100 тыс. ветеранах Великой Отечественной войны из разных источников и архивов. Как уверяют авторы проекта, эта цифра продолжает расти с каждым месяцем, ведь работа по пополнению базы ведется постоянно.

Портал «Батырларға тағзым» – значимый шаг в сохранении и передаче исторической памяти о героическом вкладе казахстанцев в победу в Великой

Отечественной войне. Под эгидой Министерства культуры и информации РК этот портал стремится запечатлеть подвиги всех, кто сражался на фронтах войны, независимо от звания, национальности или статуса награды.

Собрав информацию из государственных архивов 11 областей Казахстана, информационный портал предоставляет пользователям доступ к наиболее полной и достоверной документальной информации об участниках войны. Каждый профиль участника содержит данные о биографии, участии в боевых действиях, наградах и заслугах.

Работа по пополнению базы данных ведется постоянно. Новые документы, фотографии, свидетельства и рассказы родственников поступают на портал, что позволяет постоянно расширять и углублять информацию о каждом участнике войны.

На данный момент на портале реализован поиск по ФИО ветерана. В скором времени появится поиск и по другим параметрам: место рождения, место службы, звание и т.д.

Сколько еще таких историй хранят госархивы, неизвестно. Главное, что рано или поздно, мы, потомки тех, кто отдавал свои жизни и здоровье ради нашего мирного настоящего, узнаем об их подвигах. И будем помнить, ведь наши павшие герои живы, пока о них помнит хотя бы один человек.

Саида Турсуметова