«Несколько часов потребовалось специалистам, чтобы восстановить поврежденный газопровод. В 19 часов 19 минут начали подавать газ. Сейчас голубое топливо подключено в 3093 частных дома и подается в три промышленные предприятия. Без газа остается только один дом. Работы ведутся», — сообщили в пресс-службе акимата Шымкента.

По словам специалистов, без природного газа остается лишь один жилой дом. Напомним, что в четверг в Шымкенте в ходе проведения земляных работ по прокладке подземного водопровода сотрудники подрядной организации пробили газопровод. В результате порыва и выброса природного газа произошёл пожар, а три тысячи горожан, а также три промышленные предприятия остались без голубого топлива.

Данное происшествие произошло по улице Сыпырган-ата в отделении Тельмана города Шымкента. Подача газа была отключена в экстренном порядке. Как отметили в ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в отношении виновника будут применены штрафные санкции, а в случае отказа — дело будет передано в суд.