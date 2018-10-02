Сайрамские предприниматели с десятилетний стажем внезапно узнали, что их торговые точки находятся на красной линии.

Сейчас люди, которые лишаются возможности кормить свои семьи, просят предоставить им возможность торговать там, где это можно делать.

Эти предприниматели уже около года взывают к справедливости. Из-за расширения улицы Абылайхана, которое ведется согласно генеральному плану, 11 предпринимателей из Аксукента лишаются своих торговых точек. И если одни получили право временного пользования участками, то другие документально оформили право аренды на 49 лет. И несмотря на это местные чиновники лишают их заработка, говорят люди.

Майя Илиясова: «Вот земля, вот арык, стоит магазин. У нас все это отнимают и взамен ни одной копейки компенсации не дают. Ни материальной. Ни моральной!

К слову, в суде, куда обратились предприниматели, вдруг выяснилось, что главный архитектор района даже не знает, как эти участки оказались переданными в аренду.

Бобыржан Бөкенбаев, главный архитектор Сайрамского района: «Вы сами аппелируете к закону. Вот мы и будем действовать по закону. В 2003 году эти земли перешли к 4 собственникам, но я не знаю, как это стало возможным. Сейчас в суде рассматриваются дела по всем таким собственникам».

На этом небольшом участке в 12 кв меторв Закиржан Байканов продает запчасти на протяжении 10 лет. Чтобы обустроить торговую точку он взял кредит. По словам предпринимателя, до сих пор за него не рассчитался. И если сейчас семья лишится единственного источника дохода, непонятно, как жить дальше, жалуется мужчина.

«В 2009 году я получил госакт на эту землю.А теперь на меня подают в суд! Уже второй год судимся. Нам даже компенсацию не дают. Дома я один работаю. Даже если дадут землю в другом месте, я растеряю всех клиентов, а кредит с чего буду выплачивать?» — сокрушается он.

По словам местных чиновников, никто не гарантирует людям выдачу земли в другом месте взамен тех участков, что оказались на красной линии.

Бобыржан Бөкенбаев, главный архитектор Сайрамского района: «В центре земли нет. Есть участки под предпринимательство, но этот вопрос в ближайшее время точно не решится. Как и вопрос с компенсацией, будет ли она выплачиваться станет известно только после вынесения решения суда».

А предприниматели, которые, по их словам, от местных властей вместо поддержки получают одни унижения и поэтому решили искать правды в Верховном суде.