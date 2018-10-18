В последние два года отмечается активность внешней торговли Республики Узбекистан и сопредельных государств.

Увеличение грузопотока наблюдается из Европы и Китая в Таджикистан, Афганистан, Иран и Пакистан, что, соответственно привело к увеличению интенсивности перемещения грузов через казахстанско-узбекскую границу.

Так, с января 2017 года по сентябрь 2018 года наблюдается рост перемещаемого грузового транспорта (АТС) более чем в 3,5 раза. Так, если в январе 2017 года через границу в обоих направлениях перемещено 5,8 тыс.грузового транспорта, то в сентябре 2018 года перемещено 21,7тыс. грузового транспорта.

Однако, имеющаяся инфраструктура не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока грузового транспорта через существующие пункты пропуска, что влечет к образованию заторов.

Основная нагрузка наблюдается в пункте пропуска «Б.Конысбаева», ежедневно в направлении выезда пропускается до 150 грузового транспорта, при проектной пропускной мощности в 75 грузового транспорта. Несмотря на принимаемые меры на 16 октября т.г. в очереди на выезде простаивают 170 грузового транспорта.

Комитет государственных доходов МФ предпринимает системные и оперативные меры для снижения скопления на границе с Узбекистаном, такие как:

разъяснительная работа с перевозчиками по равномерному распределению транспортных потоков между пунктами пропуска;

пересмотрена технология ускоренного перемещения через границу;

для разрешения сложившейся ситуации в октябре состоится встреча руководителей таможенных служб двух стран;

с таможенными органами Узбекистана осуществляется ежедневный обмен оперативной информации о заторах перед пунктами пропуска, и согласовываются меры по ускоренному пропуску;

в конце т.г. планируется начать реконструкцию и техническое дооснащение пункта пропуска «Б.Конысбаева» и увеличить пропускную способность до 1 000 грузового транспорта в сутки.

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК