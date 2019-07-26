Департамент государственных доходов по Туркестанской области извещает, что с июля месяца 2019 года на казахстанско-узбекской границе начата реконструкция (строительные работы) таможенного поста «Б.Конысбаева».

В связи с чем пропуск грузовых автомобилей через государственную границу ограничен.

«Уважаемые участники ВЭД и перевозчики! Приносим свои извинения за временные неудобства и во избежания скопления, очередей транспортных средств перед пунктом пропуска «Б.Конысбаева», а также экономии времени и финансовых затрат, рекомендуем вам выбрать для пересечения государственной границы таможенные посты «Атамекен», «Капланбек», «Казыгурт» в Туркестанской области, а также через таможенный пост «Тажен» в Мангыстауской области», — говорится в официальном сообщении Департамента государственных доходов по Туркестанской области.