Правительство представило в Мажилисе уточненный проект республиканского бюджета на 2018−2020 годы и уточненный прогноз социально-экономического развития страны до 2022 года, передает Tengrinews.kz.

Основанием для повторного уточнения бюджета стало изменение административных статусов Шымкента и Туркестанской области. По данным первого вице-министра национальной экономики Руслана Даленова, реальный рост ВВП остался на уровне 3,8 процента. Темпы роста основных отраслей сохранены на прежнем уровне.

«Учитывая повышение мировых цен на нефть и рост экономики, экспорт повысится до 56,5 миллиарда долларов, импорт снизится до 33,2 миллиарда долларов (почти на 1 миллиард долларов меньше). Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне», — заявил Даленов в Мажилисе.

Сообщается, что на основе скорректированного макропрогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2018 год. Доходы без учета трансфертов сохранены на уровне утвержденного плана, то есть 5 триллионов 718 миллиардов тенге.

«В связи с предоставлением Шымкенту статуса города республиканского значения в бюджете на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15 миллиардов тенге для дальнейшего перечисления в бюджет Шымкента», — сообщил Даленов.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 9 триллионов 656 миллиардов тенге с увеличением на 12,6 миллиарда тенге относительно ранее утвержденного объема. Дефицит сохранен в ранее утвержденном размере 883,3 миллиарда тенге, или 1,5 процента к ВВП.

По данным министерства, уровень ненефтяного дефицита по прогнозам составит 7,4 процента от ВВП и не превысит предельный порог, установленный концепцией формирования и использования Национального фонда. Поступления от нефтяного сектора в Нацфонд составят 3 триллиона 121,4 миллиарда тенге с увеличением на 1 триллион 236 миллиардов тенге относительно ранее утвержденного объема. Отметим, что в уточненном прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2018−2022 годы цена на нефть повышена с 55 долларов за баррель до 60 долларов за баррель в 2018 году.