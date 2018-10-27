Секретари Совбезов Казахстана и Узбекистана встретились в Шымкенте, сообщает Акорда.

В ходе переговоров, которые прошли под председательством помощника Президента — Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Габита Байжанова и Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктора Махмудова с участием руководителей центральных государственных органов, рассмотрены актуальные вопросы в области обеспечения безопасности,

Было обсуждено текущее состояние и перспективы развития регионального сотрудничества в Центральной Азии и взаимодействия в международных организациях.

Также на повестку были вынесены аспекты взаимодействия в сфере противодействия проявлениям терроризма и религиозного экстремизма, обеспечения информационной и кибербезопасности, а также в вопросе передачи осужденных для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются.

В рамках встречи стороны рассмотрели предварительные результаты исполнения пунктов Дорожной карты по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений.

По итогам работы даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.

Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе согласно поручению глав Казахстана и Узбекистана.