Очередная встреча с коллективом школы и родителями учащихся

по вопросам недопущения коррупционных проявлений прошла в шымкентской школе № 65.

17 октября текущего года состаялась встреча руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент А. Комекбаева с родителям учеников школы-гимназии №65 имени Ы.Алтынсарина. На мероприятии также присутствовал депутат городского маслихата, член попечителького совета школы Е.Дарменов.

Поводом встречи, послужило обращение о поборах на специальный номер WhatsApp +7 702 201 51 51, который стал эффективной площадкой обратной связи с населением, в рамках реализации «Карты общественного контроля».

Таким образом, Али Амантаевич отметил, что каждое сообщение о фактах противоправных действий со стороны школы, в отношении учеников или родителей, в срочном порядке будут рассматриваться и приниматься самые строгие меры воздействия, по недопущению впредь подобных проявлений.

В ходе встречи, Али Комекбаев, сообщил, что в воспитании детей – будущего нации, одной из главной роли является воспитание родителей, важно с самого юного возраста прививать ребенку честность, милосердие, уважение к окружающим и любовь к знаниям.

В свою очередь, родители откликнулись в поддержку своевременных инициатив Агентства, а также ответственно подошли к обсуждаемой теме, тем самым поддержав гражданскую позицию по неприятию личностью любых проявлений коррупции.

По завершении мероприятия волонтерами раздавались специальные памятки с указанием горячей линии по номеру в WhatsApp +7 702 201 51 51 и сайта Департамента memkyzmet.kz, куда каждый желающий может обратиться по вопросам проявлений коррупции, не этичного поведения должностных лиц, а также получения госуслуг.

Стоит отметить, что 11 октября Департаментом организовано собрание с коллективом данной школы, в которой приняли участие руководитель Департамента А. Комекбаев.