Учителя шымкентской школы пожаловались первому заместителю акима Шымкента Шынгысу Мукану на поборы.

«Вчера ряд учителей шымкентской школы №125 пожаловались на то, что руководство школы собирает деньги. Управление образования создало комиссию по жалобе и сейчас проводит проверку. По предварительным данным, три года назад, когда школа была открыта, коллектив школы собрал деньги и купил шторы для школы. Кроме того, мы проверяем и другие жалобы. Результаты проверки сообщу дополнительно», — написал Шынгыс Мукан в Инстаграм.

Он отметил, что «лучше, конечно, чтобы таких ситуаций не было. Но хорошо, что эта ситуация не осталась внутри учебного заведения, а обозначена».

Кроме того, он напомнил, «что в школах не должны собирать деньги с родителей и учителей. Акимат полностью финансирует сферу образования. С этого года школы Шымкента перешли на модель подушевого финансирования. Руководство школы должно правильно планировать финансы и работать в рамках закона».