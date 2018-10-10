В Казахстане хотят запретить родительские комитеты. Предложение об этом уже внесено в министерство образования и науки. Антикоррупционщики считают, что именно комитеты устраивают поборы в школах, пишет NUR.KZ.

Первой в качестве анализируемой на предмет коррупции в школах оказалась Астана. В рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» в столице четыре месяца проверяли работу местного управления образования.

После анонимного опроса родителей выяснилось, что в школах продолжают устраивать поборы – дополнительные деньги собирают на нужды классов и самой школы.

Инициаторами поборов чаще всего являются родительские комитеты. Поэтому Нацбюро совместно с акиматом внесли предложение в МОН о запрете их деятельности, «так как она не регламентирована и создает почву для проявления бытовой коррупции».