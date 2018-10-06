В полнометражный фильм «Милашка KZ» требуется актриса для главной роли. Генеральным продюсером и исполнительницей одной из ролей выступает актриса и продюсер – Марина Сулейменова.

Создатели картины ищут молодую привлекательную девушку стройного телосложения, знающую казахский и русский языки, внешне похожую на Марину Сулейменову. Опыт в кино для кандидаток приветствуется.

Работа над кинолентой стартует в ноябре и пройдет в двух городах — Алматы и Шымкенте. Сюжет еще держится в секрете.

Кастинг продлится до 1 ноября этого года. По всем вопросам писать на почту f_i_l_m@mail.ru.

Напомним, Марина Сулейменова ранее снималась в сериалах: «Отбасы», «Отбасы 2», «Көршілер», а также в полном метре «Слепая любовь». В качестве исполнительного продюсера она работала над такими многосерийными проектами, как «Қария», «Леди мегаполиса».