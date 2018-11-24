В Шымкенте выберут самую красивую девушку города

В народе говорят о том, что одни из самых красивых девушек в стране живут в Шымкенте. Самые скромные тоже у нас, самые трудолюбивые, нежные и в тоже время самые смелые. Про них даже песни слагают, к примеру, хит «Зын», который успешно крутился в топе самых прослушиваемых треков.

В Шымкенте прошел кастинг «Мисс Шымкент-2018». Побороться за звание самой красивой решили больше четырехсот красавиц, но после кастинга выбрали только двадцать. Теперь у девушек впереди подготовки, тренировки, задания и многочисленные фотосессии. Практически все девушки готовы пройти испытания.

По словам организаторов «Essen.groop» итоги подведут уже в середине декабря. Обладательницу титула «Мисс Шымкент-2018» ждут ценные призы и корона.

Как стало известно, корона самой красивой девушки третьего мегаполиса будет особенной.

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Шуддин Саидов