Кастинг футболистов на реалити-шоу пройдет в Шымкенте

16 июня команда спортивного реалити-шоу «Super bol!» прибудет в Шымкент. Самат Смаков и Давид Лория отберут по Казахстану 50 лучших футболистов, передает OTYRAR.

В кастинге могут принять участие футболисты с 16 до 25 лет, не имеющие контрактов с футбольными клубами. Регистрация на участие доступна на сайте www.superbol.kz.

Сам кастинг стартовал еще 6 июня с Семея, далее команда направилась в Павлодар и теперь планируют посетить еще 6 городов Казахстана, в том числе и Шымкент.

После того, как отбор будет завершен, 50 лучших участников отправятся на сборы на базу Национальной сборной Казахстана в Талгаре.

Лучшие футболисты получат возможность тренироваться на полноценной спортивной базе под руководством знаменитых тренеров с последующим заключением профессионального контракта. Кроме того, планируется привлечение звезд отечественного и мирового уровня для проведения интервью с участниками шоу.

Кастинги пройдут на центральных стадионах городов-участников. Организаторы проекта обеспечивают медицинскую помощь, охрану, пожарную безопасность и питание участников. Финальная часть программы пройдет на профессиональной футбольной базе. Финалисты получат в свое распоряжение полную спортивную экипировку. Подробности читайте на сайте проекта.