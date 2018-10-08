В Нацбанке объяснили ситуацию на валютном рынке в сентябре 2018 года и дали совет казахстанцам, пишет .

Как отметили в пресс-службе финансового регулятора, скачок спроса на доллары и одновременное снижение их предложения произошли из-за негативных вестей с мировых рынков.

В сентябре цены на нефть росли и достигли максимума с конца 2014 года. Однако торговые конфликты между державами, американские санкции и протекционизм, повышение ставок ФРС вызвали отток капиталов в развитые страны. Наибольшее влияние на валютный рынок Казахстана оказало ослабление рубля России.

С 5 по 7 сентября Нацбанк продал 520,6 млн долларов. 5—7 сентября участие Нацбанка в торгах достигло 80%. По итогам месяца участие регулятора составило менее 14%.