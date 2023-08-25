Казахстанцы кинулись скупать доллары: спрос на них достиг максимума

Нетто-продажи американской валюты обменными пунктами в июле составил 194,1 млрд тенге против 95,6 млрд тенге в июне (и 82,2 млрд тенге в июле 2022-го).

Таким образом нынешний уровень спроса – максимальный в 2023 году, передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро Data Hub.

Увеличение нетто-продаж в июле отмечалось во всех регионах Казахстана, но сильнее всего бомбануло в Алматы – с 13,3 млрд тенге в июне до 58 млрд тенге в июле. Значительно вырос чистый спрос и в Шымкенте – с 28,5 млрд до 44,8 млрд тг, что для города является максимумом с декабря 2021 года.

К слову, вырос спрос и на рубль, что произошло на фоне падения его курса. В июле нетто-продажи составили 6 млрд тенге – в 16 раз больше, чем месяцем ранее. Нынешний показатель – максимальный с октября 2022 года.

По евро особых подвижек нет – рост с 14,4 млрд тенге в июне до 16,2 млрд тенге в июле.