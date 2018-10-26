Осуждённый Муратхан Токмади заявил, что Аблязов угрожал ему и его семье в случае отказа стать исполнителем убийства.

В Таразе Муратхана Токмади под конвоем доставили в суд по делу об убийстве банкира Ержана Татишева 14-летней давности, передает nformburo.kz.

Токмади весной уже приговорили к 10,5 годам тюрьмы за убийство Татишева, сегодня он дал свидетельские показания и вновь подтвердил, что убил Татишева по заказу Аблязова.

«Это умышленный выстрел был, по заказу Аблязова», – сказал Токмади.

Он рассказал, что всё началось после того, как они познакомились с Аблязовым. Тот постоянно звонил и вызывал на встречи в разных частях города. По словам Токмади, Аблязов всегда говорил, что Татишев его обманул, потом стал предлагать участвовать в физической расправе над банкиром, а после и вовсе стал угрожать самому Токмади и его семье, если тот не согласиться помочь.

«Угрозы были в плане того, что через высокопоставленных друзей в структурах он может организовать арест за какие-нибудь дела. Он говорил, что знал, какие школы мои дети посещают. Я был напуган за свою семью, за детей», – рассказал Муратхан Токмади в суде.

На одной из таких встреч Аблязов обрисовал Токмади чёткое устранение Татишева. По словам бизнесмена, всё сводилось к несчастному случаю на охоте.

За исполнение убийства Аблязов обещал поддержку стекольного бизнеса. Токмади рассказал, что первый транш получил ещё до убийства.

«Обещал 4 млн долларов, если всё хорошо. Гарантий никаких не было. Он говорил, что деньги не проблема, всё будет нормально. Осенью 2003 года мне привезли сумку спортивную, там были 2 млн долларов. Деньги я потратил на погашение кредита, где-то 180 млн тенге», – уточнил Токмади.

Именно охота стала основной темой для его знакомства и дружбы с Татишевым, и они часто выезжали на охоту, близко дружили.

Ержан Татишев помогал Токмади с бизнес-проектом стекольного завода и получением кредита на его строительство.

Мухтара Аблязова обвиняют в том, что он в 2004 году нанял Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева для возврата контроля над банком. Аблязову предъявили обвинение в организации убийства.

Друг Ержана Татишева Ерлан Аюпов на первом судебном заседании рассказал, что накануне убийства между Татишевым и Аблязовым произошла ссора из-за акций банка БТА.