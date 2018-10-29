Казахстанская киноиндустрия с каждым годом развивается, хоть она и далека еще от совершенства. Как оказалось, и фильмы в жанре «хоррор» в нашей стране тоже снимаются. Их, конечно, еще мало, да и отзывы не самые лучшие, однако они есть, что уже хорошо.

ZTB.kz предлагает вам узнать о казахстанских ужастиках.

Грим (2009)

Режиссер: Алексей Пантелеев

В условиях мирового финансового кризиса, криминальная группировка во главе которой стоит Френк Риззол и его подручные отморозки поручают Азамату необычный заказ — съёмки фильма ужасов, с настоящими убийствами актёров. Реализацию этого проекта поручают Евгению, который набирает нестандартную команду профессионалов состоящую из руководителя секты, безумного химика и амбициозного гипнотизёра.

Полигон (2010)

Режиссер: Ренат Елубаев

Кино рассказывает о молодых солдатах, которым необходимо будет узнать, что происходит на полигоне, чтобы все они смогли спастись. Фильм заставит вас вздрогнуть и не раз.

М-Агент (2013)

Режиссер: Еркин Ракишев

Главные герои фильма — молодые, беззаботные студенты из хороших семей. Как-то ночью, возвращаясь с очередной вечеринки, они сбивают на дороге девушку. Что делать? Звонить в полицию? Но тогда их товарищ окажется в тюрьме, да и им не поздоровится. Они вывозят тело несчастной жертвы и выбрасывают в глухой овраг за городом. Казалось бы, дело сделано, но внезапно молодые люди начинают умирать один за другим при таинственных обстоятельствах.

Любовь — зло (2011)

Режиссер: Турсун Кулахметов

Руслан и Майя, одна из молодых семейных пар. Но однажды, очень импульсивная и немного стервозная Майя, обнаружив переписку Руслана с другими девушками в интернете, закатывает ему скандал, вследствие которого молодые «разбегаются».

Мать Майи пытается уладить ситуацию, и обращается за помощью к знакомой гадалке Фае, чтобы та слегка проучила дочь. Майя навещает гадалку, однако разговор у них не задаётся, а после него с Майей начинают происходить странные вещи…

Фуга: Дорога в никуда (2013)

Режиссер Рустем Абдрашов, Самад Султан

Диссоциативная ФУГА — болезнь, характеризующаяся внезапным, но целенаправленным переездом в незнакомое место, после чего больной полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени.

Во мраке (2018)

Режиссер: Акчабаев Данияр

Однажды ночью к студенту 3-го курса приходит необычное сообщение о проклятом месте, которое находится в лесу у подножья горы, оно очень заинтересовало его. И он решает собрать своих друзей и хорошенько отдохнуть в том самом месте. Наступает ночь, и ребята обнаруживают, что оказались в ловушке…

Selfie с мертвецами (2015)

Режиссер: Даулет Ауелбеков

Фильм рассказывает об одном неудачном научном эксперименте. В результате его провала на целую страну обрушился вирус. В лаборатории, где проводились все исследования, были комары, которые выпили кровь из подопытного. И теперь они превратились в разносчиков заразы.

Последняя невеста (2017)

Режиссер: Берик Ошакбаев

Таксист-маньяк с помощью своей востребованной профессии заманивает и убивает молодых девушек. Сотрудники правоохранительных органов несколько лет пытаются определить личность преступника. Лично столкнуться с убийцей приходится последней жертве по имени Асель. Осознавая всю опасность, главная героиня всеми силами старается избежать ужасной участи. Надеяться на помощь извне ей не приходится, так как родственников и друзей, которые будут искать её просто-напросто нет. Девушке предстоит самостоятельно выбраться из сложившейся ситуации и расправиться с маньяком, чтобы наконец отправить его за решетку.

Караман (2018)

Режиссеры: Дастен Шакиров, Марат Абай-Дильда

Арман вместе со своей группой «черных археологов» узнаёт о золотой статуе «Караман», которая была утеряна в горах несколько веков тому назад. К их команде присоединяется Ахмет, местный егерь, который становится для них проводником. Преодолевая сложнейший путь с множеством различных препятствий, которые им уготовила природа, они даже не подозревают, что сложности только начинаются. Настоящий ужас им приготовил дух племени, охраняющий тайны и сокровища, хранящиеся в этих лесах, который заставляет героев столкнуться с личными пороками.

Проявление (2018)

Режиссеры: Нурлан Батыров, Нияз Абдигапар

На первый взгляд, это история об обычной семье, которая недавно переехала в большой загородный дом. Карина, ее супруг Ренат и младшая сестренка Карины — Алиса. Семейная идиллия нарушается в тот момент, когда девушка начинает осознавать, что в доме живет кто-то еще…