Исторический забег Сергея Дворцевого

В июне этого года шымкентцы имели возможность снова увидеть фильм «Тюльпан» и после показа ближе познакомиться с создателем картины – кинорежиссером мировой величины Сергеем Дворцевым, дважды лауреатом Каннского фестиваля.

Для горожан, в большинстве своем, его имя и «Тюльпан» стали настоящим открытием, но гордиться этим, по-моему, нечем. Как же так случилось, что киношедевр, фильм «Тюльпан», потрясший все мировое киносообщество еще 15 лет назад, мы смогли обсудить с автором и по-настоящему оценить только этим летом? Как получилось, что наш земляк, родившийся в Шымкенте, стал больше известен на чужбине, а не у себя дома?

Впрочем, вопросы эти праздные. Главная новость: Сергей Дворцевой приступил к работе над новым игровым фильмом, основанном на казахском историческом материале и задуманном как историко-приключенческая драма. Об этом он и объявил на прошедшей в Шымкенте пресс-конференции.

НА ПОДСТУПАХ К НОВОМУ ФИЛЬМУ

На встрече с прессой кинорежиссер поведал о сути нового кинопроекта. Речь пойдет об эпохе правления легендарного Тамерлана, а если точнее, о том, как по его заказу был изготовлен знаменитый Тайказан – главная реликвия туркестанского мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи.

При создании фильма режиссер намерен опираться на конкретные исторические факты, коих, правда, не так уж много. Но хватит и того, что внушает доверие: были и конкретный мастер, выполнявший заказ; и конкретный правитель, принимавший работу. А в случае некачественного выполнения заказа он мог запросто лишить исполнителя головы. Так что в этой драме, несомненно, будет прослеживаться мысль философского порядка – взаимоотношения верховного властителя и художника-творца. А эта тема актуальна во все времена.

Сделать фильм максимально достоверным помогут авторитетные казахстанские и зарубежные историки и археологи, в частности, академик НАН РК Бауыржан Байтанаев и заслуженный деятель искусств РК Крым Алтынбеков. Такая, я бы сказала, скрупулезная дотошность в отношении достоверности идет от кинодокументалистики, с которой Дворцевой начинал свою кинокарьеру.

«С одной стороны, нам многое известно о самом Тамерлане, – говорит Сергей Дворцевой, – и в то же время есть много пространства для художественного вымысла, потому что без него невозможно сделать картину».

По словам режиссера, который в этом фильме выступит и как автор идеи, и как сценарист, и, видимо, как продюсер, эта реальная история будет рассказана в увлекательно-повествовательной форме. «Это не будет чистый блокбастер, – отметил он. – У меня нет самоцели, чтобы все взрывалось, летело, брызгала кровь, я хочу все-таки, чтобы была частная история: история этого художника, самого Тамерлана и людей вокруг них. Упор будет делаться, прежде всего, на человеческие истории. Тот же Тамерлан будет показан не только как завоеватель, но и как человек со всеми его страстями и противоречиями».

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Но будет ли такой сюжет интересен широкой публике, которую как раз и возбуждают острые захватывающие коллизии, многолюдные кровавые баталии, ослепительное сверкание доспехов и мечей? Не скучно ли будет в течение двух часов погружаться в психологические нюансы человеческих взаимоотношений, пусть даже далекой многовековой давности? Да и вообще, достоин ли Тайказан такого эпического внимания, если сей предмет, судя по названию, это лишь емкость для жидкости, хоть и необычайно огромной вместимости?!

Вопросы, конечно, возникают… Дворцевой не снимает коммерческое кино и с опасением относится к стандартным историческим картинам, которые выглядят в его восприятии как наряженные актеры, изображающие некую эпоху. Но все-таки взявшись за исторический проект, он обещает сделать хоть и артхаусную, но увлекательную картину.

К слову, с Тайказаном – священной реликвией для всех тюркских народов, символом крепости веры и величия духа, значение которого для верующих невозможно переоценить, – связана весьма запутанная, почти детективная история советского периода, которую я хочу рассказать.

В далеком 1935 году Тайказан был отправлен из Туркестана в Ленинград. Насильственной депортацией назвать это было нельзя: это литейное чудо собрались показать в Эрмитаже в рамках III международного конгресса иранского искусства и археологии. Показать – и через три месяца возвратить. Спросите, почему этот реликт привязали к Ирану? Наверное, потому, что мастер-изготовитель Абд-ал-Азиз был родом из иранского города Тавриза, который славился виртуозами литейного мастерства.

Как бы то ни было, священный артефакт по праву занял чуть ли не центральное место в эрмитажной экспозиции и произвел настоящий фурор. И все бы ничего: разве жалко было поделиться своим богатством со всесоюзной общественностью? Беда была в том, что Тайказан возвращать назад никто не собирался, и он «загостился» в Ленинграде на целых 54 года!

Примириться с потерей этой уникальной реликвии означало безвозвратно потерять национальную гордость, да и его материальная значимость, не говоря уже об исторической, вообще не имела цены. Судите сами. Тайказан был отлит в XIV веке из сплава семи металлов, в том числе благородных – железа, цинка, свинца, олова, красной меди, серебра и золота. Декорирован он был столь искусно, что по красоте ему практически не найти себе равных.

Во времена Тамерлана Тайказан выполнял и свою практическую функцию: в этот необъятный котел наливали подслащенную воду, которую щедро раздавали правоверным по окончании пятничной молитвы. Но все-таки, повторяю, для потомков он имел сакральное значение, которое было превыше любых материальных потерь. Поэтому не удивительно, что долгая борьба за его возвращение на Родину была делом принципа, достоинства и чести.

А борьба все эти годы велась нешуточная и принимала порой поистине «народно-освободительный» характер. Активисты писали сотни писем в разные инстанции: и в Министерство культуры СССР, и в КГБ, и даже самому президенту Михаилу Горбачеву.

И только в 1989 году Тайказан удалось отстоять. Его возвращение в Туркестан было триумфальным: люди ликовали, обнимались и плакали от счастья. Законность восторжествовала, не иначе как с помощью Всевышнего. Ибо «пленение» реликвии объяснялось самыми абсурдными причинами, вплоть до возможности обострения национального экстремизма и религиозного фанатизма. Ну Бог им судья…

ОТ ЗАМЫСЛА – ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Но вернемся к новому проекту Сергея Дворцевого. На пресс-конференции он поведал собравшимся, что подготовка к работе ведется уже восемь месяцев. На первом этапе она заключается в изучении источников и консультациях с историками, в том числе со специалистами из Китая. Был написан расширенный синопсис с оригинальной историей о том, как иранский пленный отливал Тайказан по заказу Тамерлана. Как считает английский продюсер Дэвид Келли, эта история будет очень интересна и зарубежному зрителю, который о Тамерлане, возможно, что-то знает, а вот о культовом Тайказане не слышал наверняка.

Главными местами съемок будут Туркестан и Карнак, не исключено, что они захватят Сайрам и Шымкент, возможно, и другие зарубежные страны, но ясно это станет после завершения работы над сценарием. В этом международном проекте будут участвовать зарубежные и отечественные звезды кино и представители мировой киноиндустрии. Съемочная группа будет состоять из лучших специалистов Казахстана, Европы и России.

«Это большой проект как по задачам, так и по количеству задействованных участников, – сказал режиссер. – Не знаю сейчас, сколько времени в целом он займет, но ясно, что эта работа не на один год. Я намерен добиться высочайшего качества продукции. Хочу сделать настоящее кино, которое будет произведением искусства, которое будут смотреть не один год, которое, надеюсь, останется в истории кинематографа».

Понятно, что, поставив перед собой такую высокую планку, Сергей Дворцевой рассчитывал на всестороннюю поддержку своей исторической задумки. А кто ж еще должен вложиться в фильм, основанный на славном историческом прошлом, как не казахстанские инвесторы? Пока же дело субсидирования проекта движется в неспешном «вялотекущем» темпе.

В конце ноября режиссер встречался с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды, который обещал финансово поддержать проект на первом подготовительном этапе. А первый этап – это только видеопробы персонажей, объектов будущих съемок и нескольких эпизодов, а также продолжение историко-исследовательской работы. Ясно, что это капля в море, и общую картину с тотальной нехваткой средств никак изменить не сможет.

«Считаю, что работу над фильмом надо хотя бы начать на казахстанские деньги, – убежден автор идеи, – чтобы это была именно наша, казахстанская, картина, чтобы она оставалась, прежде всего, в Казахстане. Без какого-либо пафоса говорю: я хочу сделать исторический фильм, который станет художественным наследием нашей страны».

Получается какой-то парадокс. У нас принято громогласно говорить о патриотизме, национальном самосознании, славном наследии предков… А когда дело доходит до конкретной и деятельной помощи – весь патриотический пыл внезапно сходит на нет. Впрочем, Сергей Владимирович не обижается на нас за инертность и безынициативность. Еще не вечер. Мало того, он передал нам самые искренние новогодние поздравления.

Елена Летягина