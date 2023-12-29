Сергей Дворцевой снимет фильм о туркестанском тай-казане

Известный во всем мире кинематографист, дважды лауреат Каннского кинофестиваля, наш земляк Сергей Дворцевой анонсировал свою новую работу в родном городе. На пресс-конференции в Шымкенте он сообщил о начале работы над историческим фильмом о том, как создавался тай-казан — главная реликвия и символ величия туркестанского мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи.

Раскрытие темы и небольшое описание сюжета будущего фильма, до этого державшегося в секрете, и стало главной интригой прошедшей пресс-конференции. Как сообщил Сергей Дворцевой, он намерен снять фильм об эпохе Тамерлана и конкретном артефакте – тай-казане, поэтично определенном как «капля, через которую он смог бы показать море». Тай-казан и история его создания дадут ощущение того времени на земле Южного Казахстана, пояснил режиссер.

Дворцевой рассказал, как зародился этот кинопроект и признался, что всегда с опасением относился к стандартным историческим картинам, которые выглядят для него как наряженные актеры, изображающие некую эпоху. В этой теме его прежде всего привлекает реальная историческая основа: «Есть исторические факты, был конкретный мастер, имя которого есть на тай-казане, есть факт, что заказал тай-казан конкретно Тамерлан, есть годы, когда тай-казан делался и когда был готов».

«Все эти исторические факты для меня очень важны, потому что я хочу сделать картину, которая будет основана на стопроцентно известных исторических данных, — подчеркнул режиссер. — Сделать его максимально достоверным помогут самые авторитетные казахстанские и зарубежные историки и археологи».

В истории создания тай-казана его привлекает и то, что этот артефакт, считающийся признанным шедевром литейного искусства средних веков, был у нас широко известен, но в то же время немногие знают о нем за пределами Казахстана. Так, прочитавший подготовленный Дворцевым синопсис английский продюсер Дэвид Келли сказал, что киноистория, как иранский пленный отливал тай-казан по заказу Тамерлана, будет очень интересна зарубежному зрителю, потому что, хотя о Тамерлане на Западе знают многие, но о тай-казане там неизвестно.

По жанру это будет историко-приключенческая драма, рассказанная в увлекательной форме. «Но это не будет чистый блокбастер, — отметил режиссер. — Главный акцент будет сделан на частной истории, истории художника, Тамерлана и людей вокруг них. Упор будет делаться, прежде всего, на человеческой истории».

Основные места съемок — Туркестан и Карнак. В международном кинопроекте будут участвовать зарубежные и отечественные кинозвезды и представители киноиндустрии. И очень скоро мы расскажем об историческом забеге Сергея Дворцевого.