Узнать цвет своей ауры очень просто. Это можно сделать благодаря дате рождения.

Для этого нужно сложить все цифры своей даты рождения и свести к одному числу. К примеру, дата рождения: 19, пишет информационный интернет-портал rsute.ru.09.1982= 1 9 0 9 1 9 8 2=39=3 9=12=1 2=3. Это число ауры.

1 – аура красного цвета. Люди имеют сильную энергетику, также целеустремленные и честолюбивые. Многим присуща харизма, поэтому всегда находятся в центре внимания. При этом могут быть очень нервными, ревнивыми и мстительными.

2-оранжевая. Обладатели данной ауры являются искателями приключений и двигателями прогресса, а также изобретательные, энергичные личности. К негативной стороне относятся лень, вспыльчивость.

3-желтая. Характеризует здоровье и благополучие. Обожают разговаривать по душам, обладают сильным интеллектом и творческими способностями. Устремлены к счастью. Однако скандальны и конфликтны.

4-зеленая. Данный цвет является символом разумности и позитива. Они стремятся достигать своих целей и преодолевать трудности. Однако воспринимают жизнь легкомысленно.

5-голубая. Это творческие люди с большим воображением. Способны многого добиться, ели не станут тратить энергию попусту. Устремлены к саморазвитию, в чем, возможно, состоит их предназначение.

6-синяя. Такие люди мудры, обожают помогать и оказывают поддержку другим. Очень общительные, эмоциональные, духовные люди. Служат науке или религии. Частые перепады настроения.

7-фиолетовая. Духовные, утонченные люди с лидерскими качествами. Неординарны, любят свободу и независимость. Имеют высокий интеллект, однако физически слабы.

8-розовая. Нежные и заботливые люди, при этом твердо отстаивают свое мнение. Часто находятся у власти, ставят себе высокую планку. Следует быть немного сдержаннее, иначе могут потерять все.

9-бронзовая. Очень отзывчивые, заботливые и оптимистические личности. Но имеют склонность к недооцениванию своих способностей, поэтому идут на поводу у других.

10-серебряная. Обладатели имеют незаурядное воображение, много талантов и мало практичности. Однако могут погрузиться в мир фантазий и выпасть из действительности.

22-золотая. Это везунчики. Занимают руководящие посты. Но могут растратить энергию на мелочи.