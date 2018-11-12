Дата нашего рождения определяет всю жизнь. Здесь ничего нового. Но оказывается, что помимо привычного для всех зодиакального гороскопа, существует еще и индейский. Коренные жители Америки верили в то, что каждого человека по жизни ведет определенное животное, которое дарит ему сверхъестественную силу.

Можно определить свое животное по дате рождения. Вот все о 12 животных индейского гороскопа и о том, как они влияют на характер человека.

Тотемное животное по дате рождения

Выдра (20.01–18.02) Люди, которых сопровождает по жизни выдра, очень терпеливы, настойчивы и дисциплинированы. Их таланты всегда сочетаются с амбициями, и они прилежные сотрудники. Ненавидят неуважение и очень хитрых людей, ведь сами очень лояльные.

Удачный день — вторник, а число — 19. Счастливый цвет — фиолетовый, поэтому важно добавлять его в интерьер и гардероб.

Волк (19.02–20.03) Эти личности очень независимы и любят находиться в одиночестве, хотя сами по себе прекрасные семьянины. Им просто нужно личное пространство для размышлений. Они честные и щедрые. Всегда стремятся к успеху, но при этом не прибегают к хитростям и обману. В других людях не переносят высокомерие и мошенничество.

Хорошим днем считается четверг, а счастливое число — 3. Удачу приносит красный цвет.

Сокол (21.03–19.04) Ключевые черты характера людей, которых по жизни сопровождает дух сокола, — целеустремленность, сила воли и остроумие. Живость их ума завораживает. Они очень трудолюбивы и энергичны. Легко берутся за несколько дел одновременно и всё доводят до финиша. Ненавидят медлительных и ленивых людей. Счастливо число у них 21, а день — пятница. Черный цвет приносит удачу.

Бобер (20.04–20.05) Под покровительством бобра люди нежные, дружелюбные и доброжелательные. Они любят теплые встречи и очень ценят общение с близкими. Они умеют сочувствовать и безвозмездно помогать. Они ненавидят грубых людей и тех, кто зависит от виртуального мира, ведь ценят живое общение. Среди них редко встречаются интроверты.

Благоприятным днем для них является понедельник, а удачу приносит число 18. Счастливый цвет — серый.

Олень (21.05–20.06) Главные черты: энергичность, подвижность и бдительность. Это очень рисковые люди. Они решительны и мужественны. Зачастую достигают больших высот в карьере, ведь привыкли действовать быстро. Немного вспыльчивы. Общий язык с ними не найдут завистливые и презрительные люди, а также лжецы.

Счастливым днем является вторник, а с числом 11 связано много хороших моментов. Удачу притягивает белый цвет.

Дятел (21.06–21.07) Люди, которых по жизни ведет дятел, очень продуманные и обладают хорошей интуицией. У них отличные аналитические способности, и они хорошие психологи. Эти люди очень целеустремленные и упрямые, что иногда играет против них. Они любят быть в центре внимания, но никогда не впускают посторонних в свой внутренний мир. Не признают неуважение к своей персоне и ложь.

Счастливый день — воскресенье. Удачу приносит число 29. Стоит обратить внимание на бордовый цвет и все оттенки красного.

Лосось (22.07–21.08) Родившиеся в этот период люди всегда идут в ногу со временем и обладают тонким вкусом. Они творческие, умные и хитрые. Могут достичь больших высот в бизнесе и политике, поскольку легко находят язык с другими людьми и способны влиять на их мысли. Им не нравится порядок во всём и мирские проблемы.

Благоприятный день — пятница, а удачу приносит число 6. Для привлечения счастья нужно окружить себя бирюзовым цветом.

Медведь (22.08–21.09) Среди сильных сторон этих людей можно выделить прямолинейность и смелость. Они страстны, жестоки и очень самолюбивы. Они то упорно трудятся, то сильно ленятся. Золотой середины нет. Достаточно придирчивы и требовательны по отношению к окружающим.

Судьбоносные решения лучше всего принимать по понедельникам. Число удачи — 23. Счастливый цвет — оранжевый.

Ворон (22.09–22.10) Ворон наделил этих людей остротой ума, чувством юмора и настойчивостью. Они очень справедливы и понимают других с полуслова. Достаточны щедры, но не расточительны. Всегда стараются заработать больше и всё приносят в дом. Не найдут общий язык с людьми, которые любят драму, и с мелочными. Также ненавидят, когда к ним выдвигают высокие требования.

Самый благоприятный день — суббота. Число удачи — 14. Наиболее подходящий цвет — синий и все его оттенки.

Змея (23.10–22.11) Мудрость, решительность и страсть — то, чем наделила змея людей, рожденных под ее покровительством. Каждый их шаг очень продуман, хотя с виду действуют очень быстро. Достаточно подвижны и легко адаптируются к новым обстоятельствам. Ненавидят подлиз и грубиянов.

Хороший день для новых свершений — среда, а число — 9. Самым подходящим цветом считается зеленый.

Сова (23.11—21.12) У совушек очень загадочная натура, и они уж очень обаятельны. Эти люди амбициозные и волевые. Всегда много думают, прежде чем принять важное решение. Достаточно медлительны. Они ненавидят сплетни и никогда не участвуют в различных интрижках. Очень хозяйственные и экономные.

Удачу притягивает коричневый цвет. Благоприятный день — пятница, а число — 17.

Гусь (22.12–19.01) Задумчивые, нежные и спокойные натуры. Отличные семьянины. У них высокие интеллектуальные способности. Они доброжелательны, но обычно редко открываются людям, а их лучшие друзья — родственники. Не переносят грубых и ленивых людей.

Счастливый день — воскресенье. Удачу приносит число 12, самый подходящий цвет — желтый.