Казахстанцы смогут увидеть звездопад Дракониды в ночь с 8 на 9 октября. Астрофизик Виктор Тейфель рассказал Tengrinews.kz, где можно посмотреть россыпь красных метеоров.

Лучше всего созвездие видно после полуночи, искать его надо в северо-западной части неба. Дракониды состоят, по сути, из роя мельчайших частиц. Именно они, попадая в атмосферу Земли, вспыхивают, а потом сгорают.

«Созвездие Дракона располагается в северной части неба в основном. Желающие могут посмотреть за городом, где нет огней, где темное звездное небо», — сказал астрофизик.

По данным РИА Новости, название происходит от созвездия Дракона, где находится точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Метеоры Дракониды желтые или красноватые, что позволяет с легкостью отличить их от других небесных тел. Скорость их вхождения в земную атмосферу сравнительно невысока, 20 километров в секунду. Благодаря чему пропустить их практически невозможно. Этим они отличаются от Персеид и многих других метеорных потоков, которые проходят слишком быстро.