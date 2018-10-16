В Шымкенте бизнесмен нанял киллера, чтобы убить гадалку

Подробностями убийства, которое произошло 10 лет назад поделился начальник Штаба ДВД Туркестанской области полковник полиции Серик Шалхаров на странице в Facebook.

— Помню, начало декабря 2008 года, утро. Как обычно в это время у нас проходит оперативное совещание, мы подводим итоги, планируем день каждого оперативного работника, анализируем контрольные нераскрытые преступления. Тут примерно в 09-45 поступает сообщение из дежурной части: в районе свинцового завода в г. Шымкенте застрелена женщина.

Сразу же выехали на место происшествия, подъехала также следственно-оперативная группа из районного отдела. На месте начали работать криминалисты. Потерпевшей оказалась пожилая женщина. Невооруженным взглядом было уже понятно, что женщина погибла насильственной смертью. Труп отправили на экспертизу.

Впоследствии судмедэксперты констатировали, что жертва скончалась в результате полученных многочисленных дробовых ранений. В тот же день в ходе подворного обхода мы установили личность погибшей. Ею оказалась 68-летняя пенсионерка Урусова, жительница г. Шымкента, которая занималась гаданием и лечением людей на травах.

При опросе соседей и знакомых потерпевшей, все недоумевали, кому могла помешать старушка. Вроде к ней всегда люди обращались за помощью. Было несколько версий.

Основной версией была, что возможно среди посетителей мог оказаться недовольный и таким способом решил избавиться от нее. Эта версия потом подтвердилась.

Был проделан большой объем работы. Были опрошены все соседи, ее помощники, пациенты. Но никто не мог ничего сказать. Все твердили, что врагов у женщины не было. При обходе прилегающих к месту совершения преступления территории, оперативники среди гаражей обнаружили обрез охотничьего ружья. Тогда же баллистики дали заключение, что Урусову застрелили именно из этого оружия. Мы провели ряд мероприятий по поимке преступников. В ней тогда принимали участие лучшие работники криминальной полиции Абайского РОВД и ДВД области.

Наша группа сработала слаженно и в результате, в течение непродолжительного времени мы задержали вначале киллера, затем — посредника. Спустя несколько суток вышли и на заказчика убийства.

Во время задержания киллера, по имени Руслан, мы провели специальную оперативную комбинацию, выманили его под предлогом, что нам нужна помощь во время разборок и задержали его в одном из игровых клубов. А посредника взяли по месту жительства.

Самое интересное в этом деле, что заказчик убийства в момент совершения тяжкого преступления находился далеко за пределами государства, в Китае. Таким способом он пытался обеспечить себе алиби. Посредник заказного убийства после задержания начал сотрудничать со следствием. Он позвонил заказчику, что все исполнено.

И именно, когда заказчик убийства вернулся из Китая, мы надели ему наручники прямо в аэропорту. Потом он уже на следствии признался, что занимался бизнесом и частенько обращался к услугам гадалки.

Но в последнее время предсказания женщины не сбывались. Бизнес шел ко дну. Он думал, что все беды исходят от ее гаданий и решил пойти на физическое устранение женщины.

В начале 2009 года заказчика убийства гадалки приговорили к 25 годам лишения свободы, а его подельники получили разные сроки наказания, говорится в сообщении.