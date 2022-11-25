Чиновника, «заказавшего» убийство журналиста, приговорили к 11 годам

Бауыржана Майрыхова, экс-главу отдела образования Сарыагашского района, заказавшего убийство журналиста, приговорили к 11 годам лишения свободы.

Областной специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении Бауыржана Майрыхова и его подельников. В ночь на 4 января они организовали покушение на журналиста «Сарыагаш информ» Амангельды Батырбекова. Пуля попала не в журналиста, а в его 31-летнего сына. После огнестрельного ранения мужчина перенес операцию и лежал в реанимационном отделении.

По данному делу проходили 5 человек. Все они получили внушительные сроки с отбыванием в колонии максимальной безопасности.

Касым Калмаганбетов, председатель областного специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

«Назначить 11 лет и 3 месяца Майрыхову Бауыржану Курбаналиевичу, с отбыванием в колонии максимальной безопасности. Молдаходжаеву Сабырходже Моратходжаевичу назначить 11 лет лишения свободы. Куандыкову Абдухамиту Даулетовичу назначить 13 лет лишения свободы. Досболову Меиржану Мынболулы лишение свободы на 12 лет. Кыдыралиеву Нургали Мырзалиулы назначить 12 лет и 6 месяцев. Вина всех подозреваемых полностью доказана. Осужденные будут отбывать срок в колонии максимальной безопасности».