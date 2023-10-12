Проливной дождь и сильный ветер с похолоданием ожидаются в Шымкенте

Синоптики рекомендуют шымкентцам не выходить на улицу без зонтов и одеваться теплее: в городе ожидаются дожди, усиление ветра и понижение температуры.

Резко изменится погода и в горных районах Туркестанской области. После проливного дождя там выпадет снег.

Асия Кадырбаева, начальник отдела метеорологических прогнозов РГП «Казгидромет» г. Шымкента: «13 октября ожидается сильный дождь в горных районах области. Сегодня ночью также будет сильный дождь, который потом перейдет в снег. Ночью температура воздуха упадет до +3 градусов».

Синоптики обещают, что это не надолго, потепление придет в Шымкент уже 15 октября. Погода будет радовать как минимум до конца следующих выходных.