По сообщению Казгидрометцентра в Шымкенте утром и днем 22 декабря ожидается сильный дождь, угроза усиления ветра.

Ветер южный, юго-западный, утром и днем 15-20, порывы до 23 м/с.

В связи с получением штормового предупреждения СЛЕДУЕТ:

— Плотно закрыть двери, окна, чердачные и вентиляционные люки;

— Сообщить соседям об угрозе;

— Уберите с балконов (со дворов) предметы, которые могут быть унесены ветром;

— Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов;

— Не ставьте автомобили под деревьями, рекламными щитами;

— Сохраняйте спокойствие и не паникуйте;

-Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям;

-Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.