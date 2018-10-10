В Шымкенте не по времени расцвели весенние крокусы и айва.

«Апрельские крокусы «потерялись» во времени года🙈🤣 Весенние цветы решили, что сейчас все-таки апрель 🤣🤣🤣 и вовсю цветут, не обращая внимания на похолодание. Подозреваю, что они рассчитывают на возвращение апреля в середине октября 😹😹😹 А рядом с этими крокусами бегают котята, которым нужен новый дом, ведь скоро холода и наши кошки их прогонят 😸😸», — сообщает на своей страничке в ФБ журналист Марина Низовкина.

Прославим, конечно, и крокусы, да и про котят дадим информацию. Может кому-то ну очень нужен ласковый и пушистый друг.

От себя добавим, что не только яблони отцвели по второму кругу, но и айва.