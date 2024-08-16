Какой будет осень, рассказали синоптики

До первого месяца осени осталось 2 недели и синоптики Казгидромета уже выдали прогноз на предстоящий сезон.

Теплая и малоосадочная погода продержится только в первой декаде сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части республики. Ожидаются дожди, порывистый ветер и частые колебания температуры воздуха, в северных регионах даже ожидаются заморозки.

Но на юге осень будет мягкой. Осадков прогнозируется меньше нормы, и температурный фон останется относительно теплым. Однако, в течение месяца температура постепенно понизится: ночью от +15…+23°С до +3…+10°С, а днем от +25…+35°С до +15…+23°С.

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы на западе, в горных районах востока и юго-востока страны.

Количество осадков в сентябре прогнозируется около нормы и больше нормы на большей части республики, меньше нормы – в южных регионах страны.

В октябре и ноябре ожидается постепенный переход от осени к зиме. В целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны. Исключение составляют юго-запад и центр республики, где осадков будет меньше нормы.