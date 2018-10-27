Около тонны плова приготовили в Шымкенте повара из Ташкента и Шымкалы. За три часа мастера должны были приготовить плов, ингредиенты использовали самые разные.

Повара добавляют в казан мясо говядины, казы, горох, айву, гранат, яблоки и многое другое. Возрастного ограничения у поваров не было, самом молодому — 17. Юный повар делится своим опытом, мол, готовит по особенному, маминому рецепту.

«Для меня это не просто готовка, это целое искусство, я хочу чтоб мой плов запомнился не только своим вкусом, но и его подачей. Для меня важен не сам итог конкурса, важно чтобы люди знали, какие у нас есть мастера в Шымкенте. Хочу чтоб весь мир знал о нас, знал о том, что мы самый добрый город, и готовим самый крутой и вкусный плов»,- делится молодой повар Фарид.

Повара во время приготовления не знали в лицо судей, которые должны были следить за чистотой, и искусством приготовления блюда.

Рецепты самые разные: одни добавляют в плов мясо индейки и перепела, другие готовят плов из мяса конины и гранатовым соком, который во время приготовления придает блюду особый вкус.

Фестиваль плова ежегодный, как рассказывают организаторы, в этот раз решили подойти с креативом, назвали фестиваль «Казахстанский плов». Особое внимание зрителей привлек плов под названием «Шымкентский», повар Махмуджан делится рецептом, главный ингредиент шымкентского плова — хорошее настроение.

«Главное какое у тебя настроение, чтоб плов был вкусным, ты должен его готовить с любовью, а потом украшать, чем можно. У нас плов «Шымкентский» готовится из отборного риса и мяса. Мы добавим туда много дерзости, креатива, а сверху приправим добротой. А после перемешаем с дружелюбием и добрыми словами и наш плов готов. Это наш с вами плов, и готовлю его не я один, это мы все с вами, наши чувства и эмоции здесь. Шымкентский плов особенный всем, даже если мы не выиграем, он все равно самый лучший», — нахваливал свое блюдо повар Махмуджан.

К слову, во время фестиваля у казана не было ни одной представительницы прекрасного пола, они подносили продукты для приготовления, а готовили плов исключительно мужчины. Каждый желающий мог попробовать приготовленные блюда, абсолютно бесплатно. Как удалось нам узнать, приготовили в этот день больше тонны плова.