В Сети появилось короткое видео встречи Нурсултана Назарбаева с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Zakon.kz.

«В ходе неформальной встречи главы государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций. Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении видео, опубликованном на странице «Президенттің Баспасөз қызметі».