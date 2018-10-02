По окончании анонса свежего блокбастера зритель сможет в пару кликов купить билет на ближайший сеанс в кино, пишет life.ru.

В YouTube анонсировали новый вид рекламы, разработанный специально для кинотеатров. С помощью неё клиентам будет проще заказывать билеты на сеансы, передаёт Engadget.

Идея заключается в том, что под трейлерами с киноновинками будут появляться специальные рекламные блоки. На них будет отображаться релевантная кинолента, на которую можно будет забронировать билеты. Пользователи смогут выбрать время и место в зале, а также оплатить заказ. Билеты будут сразу же отправлены по почте.

Судя по всему, такая функция будет доступна кинотеатрам, находящимся в поиске новых клиентов. По мнению экспертов, подробная релевантная реклама с возможностью моментального бронирования места в кино может оказаться более эффективной, чем обычная. Когда новый тип рекламы появится на YouTube, не сообщается.