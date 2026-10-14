Малый бизнес в Казахстане может снизить налоговую нагрузку за счёт специальных режимов

В Казахстане для предпринимателей предусмотрены специальные налоговые режимы, позволяющие выбрать наиболее выгодные условия налогообложения в зависимости от вида деятельности и категории бизнеса. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

По его словам, действующая система предусматривает несколько вариантов налогообложения для малого и микробизнеса. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для предпринимателей и совершенствование налогового администрирования в рамках поручений президента Касым-Жомарта Токаева.

Для самозанятых предусмотрен специальный налоговый режим, при котором не требуется уплачивать подоходный налог. При этом социальные платежи составляют 4% от дохода.

Предприниматели, работающие по специальному налоговому режиму на основе упрощённой декларации, могут применять ставку 4%. Местные маслихаты вправе изменять её в пределах двух процентных пунктов.

Отдельные условия предусмотрены для крестьянских и фермерских хозяйств. Для них ставка индивидуального подоходного налога составляет 0,5%.

Серик Жумангарин подчеркнул, что предприниматели могут самостоятельно выбирать подходящий режим налогообложения с учётом специфики своей деятельности.

«В целом в стране созданы все условия для того, чтобы предприниматель мог выбрать удобный режим, который позволил бы оптимизировать налогообложение», — отметил министр.

При этом он уточнил, что существуют ограничения для бизнеса, работающего с корпоративными клиентами, а также для самих корпоративных клиентов.

Таким образом, специальные налоговые режимы позволяют малому бизнесу снизить налоговую нагрузку и выбрать наиболее подходящие условия ведения предпринимательской деятельности.