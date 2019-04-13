Медиа-холдинг «Отырар» обладатель серебряной кнопки youtube!

Серебряная кнопка с сертификатом, который подписан гендиректором YouTube Сьюзен Войжицки подтверждение того, что телеканал «Отырар» на верном пути.

Отметим, кнопка вручается владельцам каналов, число подписчиков которого достигло 100 000.

«Что это означает? Прежде всего, признание людей. Это значит, контенту телеканала доверяют подписчики, это значит, что он привлекателен, и, наконец, это говорит о том, что команда нашего телеканала, все делает правильно!



Мы понимаем, что популярность youtube постоянно растет, потому что людям удобно смотреть сюжеты и программы с устройства, которое у них под рукой. К слову, количество просмотров некоторых наших сюжетов доходит до миллиона!

Спасибо вам, друзья, за верность», — отметила директор телеканала «Отырар» Айгерим Жумагулова.

А у нашей команды новая задача – золотая кнопка!