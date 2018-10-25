Юрист из Шымкента выгнал свою 27-летнюю токал на улицу

В Шымкенте мать четверых детей осталась без крыши над головой и документов. Как она утверждает, своего четвертого ребенка она родила, будучи токал одного из городских адвокатов, передает NUR.KZ.

Айгуль 27 лет. Она уроженка Талгарского района Алматинской области. Ее матери не стало, когда она была совсем малышкой, и ей пришлось скитаться вместе с отцом по съемным квартирам.

Не имея определенного места жительства, отец потерял документы дочери, и с тех пор у нее не было никаких документов. По словам женщины, родственницы выдали ее замуж в девятом классе за мужчину 1975 года рождения.

Даже после замужества у нее не было документов.

«Мой муж постоянно пил и курил, а его родственники смеялись надо мной, говорили, что я сирота и что они выкупили меня», — рассказывает Айгуль.

В итоге Айгуль развелась и со своим старшим сыном нашла приют в отчем доме, а со временем даже устроилась на работу.

«Пару раз в неделю приезжала к отцу, чтобы увидеться с сыном. Но однажды мой отец, который периодически выпивал спиртное, сдал моего сына в детский дом. Директор детского дома сказал моему отцу: «Пусть мать сначала оформит все нужные документы, создаст условия для проживания, и только после этого мы отдадим ей ребенка», — говорит Айгуль.

Помимо старшего, который находился в приюте, у Айгуль появились еще два сына. Второго она оставила бывшему мужу, а сама отправилась с 7-8-месячным ребенком на руках в Шымкент.

Уже там она стала токал мужчины, который старше ее на 30 лет. Со временем у них родилась дочь.

«Я поверила ему. Он обещал, что поможет мне с документами, что создаст все условия для меня и моих детей. Его первая жена так и не родила ему ребенка. Вот уже третий год пошел, ни документов, ни жилья, даже ребенка из детского дома не смогла забрать до сих пор. Вместо обещанной помощи он хотел отобрать у меня дочь и прогнал. Я ушла с ребенком на руках», — рассказывает Айгуль.

27-летняя женщина, вышедшая замуж за взрослого мужчину в надежде улучшить свое состояние, в итоге не получила ничего и теперь вынуждена с двумя малолетними детьми искать приют в социальном реабилитационном центре «Комек». У нее нет ни своих документов, ни документов на детей.

Ее главная мечта — забрать своего ребенка, который остался в детском доме в Алматы, оформить все необходимые документы и жить с детьми, как все.

Отцу Айгуль тоже есть что сказать. Он сейчас проживает в Алматинской области. Он не скрывает, что были даже такие моменты, когда его дочь пропадала без вести и ему пришлось сдать внука в детский дом от безысходности.

«У меня не было другого выхода. Когда она мне его принесла, ему было всего 4-5 лет. Я не смог за ним ухаживать должным образом. Мне нужно было работать, чтобы оплачивать квартиру. Она сама ушла с каким-то парнем. Когда я пошел проведать внука, меня даже не впустили. Сейчас созваниваемся с дочкой.

Про отца старшего внука она никому ничего не рассказывает. Если бы у нее хотя бы была мать, с которой она секретничала бы… Второго сына при разводе забрал родной отец. Конечно же, я очень сильно переживаю за жизнь своей дочери», — поделился отец Айгуль.

Гражданский муж Айгуль утверждает, что она родила ему дочь в качестве суррогатной матери. И что они с ней и первой женой жили под одной крышей.

«У нее было все необходимое, она питалась хорошо. Не было ни дня, чтобы она ела пищу без мяса. Ее маленькому сыну тогда не было даже годика. Его мы тоже приняли, дали все необходимое. Я даже в процессе оформления ее документов. Нелегко оформить документы для Айгуль. Необходимо дождаться решения суда, все должно быть по закону. Но она этого не понимает», — говорит мужчина.

Гражданский муж Айгуль даже не скрывает, что был намерен отдать свою дочку на воспитание своей первой жене.

«Потому что вначале мы так и договаривались. Она же молодая, мы ей говорили, что если она родит, мы сами воспитаем ребенка. Мы не можем ей это доверить. Мы с моей первой женой немолоды. Ребенок будет принадлежать Айгуль по документам, мы не собираемся лишать ее материнских прав. Я даже дом хотел построить и участок уже купил. Вот скиталась она с детьми, и ребенок заболел. Я все десять дней, пока они были в больнице, ходил, каждый день с врачами разговаривал», — рассказал мужчина.

Айгуль призналась, что совсем измучилась без документов. И что не может получить положенную денежную помощь от государства.

«Мой муж запугивает меня. Говорит, что по миру меня пустит. Говорит, что расскажет всем, будто я хочу продать свою дочь. Обращаюсь за помощью к акиму, там просят предъявить документы. У меня ведь нет ИИН. Если бы я могла хотя бы получить медицинскую помощь. У моего сына грыжа, ему очень тяжело. Обоим моим детям, которые у меня на руках, необходимо провести МРТ. Я не знаю, как мне быть», — плачет Айгуль.