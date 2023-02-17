Мошенник в Шымкенте оставил пенсионерку без дома и денег

Предприимчивый мужчина оставил шымкентскую пенсионерку без крыши над головой в буквальном смысле.

Инцидент произошел в Аль-Фарабийском районе. Там в полицию обратилась женщина около 70 лет. Она рассказала, что продала свою квартиру под влиянием молодого человека и лишилась денег за жилье. А все потому что неизвестный пообещал бабушке помочь с кредитом на сумму 480 тысяч тенге. Но в ход пошли не только личные данные, но и собственное жилье пенсионерки. В общей сложности подозреваемый присвоил 14 млн тенге от продажи ее дома.

В полиции обещали помочь и задержали злоумышленника. Им оказался 36-летний житель Павлодара. Сейчас ведется досудебное расследование, выясняются все обстоятельства. О том где проживает сейчас фактически бездомная бабушка ничего неизвестно.