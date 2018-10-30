В Акмолинской области 28 октября вечером произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, авария произошла около девяти часов вечера на 190-м км трассы Астана — Петропавловск.

Установлено, что 26-летний водитель BMW 520, житель Туркестанской области, не справился с управлением и допустил столкновение с криволинейным брусом (дорожное ограждение), после чего автомобиль в условиях гололеда отбросило на проезжую часть. Там немецкая иномарка столкнулась с семью автомобилями: четырьмя Toyota, Honda, Mitsubishi и Ауди В4.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров из разных авто, всех госпитализировали.

По данному факту проводится проверка.

Полиция региона призывает автовладельцев быть внимательнее на дорогах, не пренебрегать дополнительными мерами безопасности и сменить резину в соответствии с погодными условиями.