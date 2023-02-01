Пошел на обгон: В Шымкенте столкнулись сразу 6 автомобилей

Обгон обернулся серьезным дорожно-транспортным происшествием. Сразу 6 автомобилей столкнулись в Шымкенте

Массовое ДТП произошло 31 января около 23:40 по улице Гагарина, передает корреспондент OTYRAR.

По предварительным данным, в это время водитель BMW двигался с проспекта Республики в сторону Крытого рынка и решил обогнать LADA Granta по узкой ночной дороге.

Произошло столкновение. От сильного удара БМВ закрутило, выбросило на встречную полосу и машина врезалась в Hyundai Accent (такси).

Hyundai отбросило в сторону трех припаркованных автомобилей ВАЗ-2114,

Opel Vectra и LADA Priora возле медцентра и кафе. К счастью, людей в них не было.

В итоге происшествия шесть автомобилей получили механические повреждения.

Водителя такси госпитализировали в тяжелом состоянии, помощь медиков понадобилась и пассажиру Hyundai Accent.