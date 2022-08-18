Массовое ДТП произошло в Шымкенте из-за мокрого асфальта

Четыре автомобиля столкнулись на пересечении улиц Байтурсынова- Рыскулова минувшей ночью, передает OTYRAR.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 августа в час ночи. Столкнулись Мерседес, Нексия и Равон Кобальт. Четвертую автомашину до приезда съемочной группы успели эвакуировать.

Нексия и Равон стояли на светофоре на красный свет, в этот момент по улице Рыскулова двигался водитель на Мерседесе. Он ехал со стороны Самал базара и хотел повернуть на улицу Байтурсынова.

Но в какой-то момент, при совершении маневра, водитель не справился с управлением.

По словам очевидцев, дорогу в эту ночь мыла спецтехника и асфальт был мокрым, возможно это и послужило причиной того, что водитель протаранил несколько автомобилей. Пострадавших в ДТП нет.

В деталях происшествия разбираются правоохранители.