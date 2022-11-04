Массовое ДТП произошло на перевале Казыгурт в Туркестанской области

Массовое ДТП произошло в Туркестанской области 2 ноября на перевале Казыгурт.

Сотрудник патрульной полиции принимал административные меры в отношении водителя автомобиля Mercedes-Benz, с тонированными стёклами. В это время водитель автомашины Lada 21015, следовавший в направлении Шымкента, врезался в иномарку. По инерции, Mercedes-Benz столкнулся со стоявшей впереди служебной автомашиной полицейского. Таким образом, несколько транспортных средств получили повреждения. В результате ДТП водителя Lada и двух пассажиров с различными травмами госпитализировали.

«Данный факт зарегистрировали по статье “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”. В настоящее время проводится досудебное расследование», — рассказали в полиции Туркестанской области.