Журналисты Темиртау рисуют бабочек на объявлениях о продаже спайсов

Хороший пример неравнодушия к наркозависимым показывают журналисты из Темиртау – они вышли на улицу с трафаретом бабочек и баллончиками с красками наносят узоры поверх объявлений о продаже синтетических наркотиков, передает NUR.KZ.

Журналисты местного телеканала «ТТК» решили не репортажами, а поступками показать сбытчикам наркотиков, что не допустят распространение этого зла в родном городе.

Трафарет именно в форме бабочек выбрали не случайно – эти красивые насекомые символизируют любовь, счастье и благополучие. Бабочек разных форм и цветов наносят на объявления о продаже синтетических наркотиков.

Таким образом, журналисты решают две задачи – удаляют криминальные объявления, губящие здоровье населения, и тут же украшают город в яркие рисунки.