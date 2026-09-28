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На главную Анонс В Шымкенте за неделю выявили более 400 правонарушений

В Шымкенте за неделю выявили более 400 правонарушений

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Редактор Юлия Машковская
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В Шымкенте за минувшую неделю полиция провела профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и предупреждение правонарушений.

В рамках акции «Таза Қазақстан» выявили 366 нарушений. Из них 32 человека привлекли к административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах, ещё 334 — за нарушение правил благоустройства.

Кроме того, 81 житель привлечён к ответственности за нарушение тишины в ночное время.

За неделю в городе также удалили 378 граффити и надписей с рекламой наркотиков. По одному из фактов незаконной рекламы задержан подозреваемый, возбуждено уголовное дело.

В полиции сообщили, что профилактическая работа по обеспечению общественной безопасности в Шымкенте продолжается.

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