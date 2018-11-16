«Банк Хоум Кредит» дарит своим клиентам незабываемый отпуск. С первого ноября в филиалах банка по всей стране запустили по-настоящему «Улетную акцию!».

По ее итогам счастливчикам, которых определит генератор случайных чисел, подарят целую неделю отдыха в солнечном Египте.

Жители Туркестанской области стали счастливыми обладателями путевок в жаркий Шарм эль шейх. Сертификаты на двоих от «Банк Хоум Кредит» в страну пирамид и фараонов выиграли учитель из Шымкента и частный предприниматель из Туркестанской области. Они отправятся в теплые края по системе «все включено» в самый разгар зимы. Победители до сих пор не могут поверить в свою удачу.

«Я в ноябре купила себе телефон, и оформила покупку через «Банк Хоум Кредит». Я даже не ожидала, что выиграю путевку на море, когда мне позвонили и сказали об этом, я даже сначала не поверила. Но это действительно правда, я так счастлива, словами просто не передать. Спасибо «Банк Хоум Кредит», — рассказала победительница акции, Гулжамол Абдуллаева.

«Я сам из Аксукента, решил себе приобрести в магазине кресло-диван, а потом оказалось, что благодаря этой покупке, я еще и выиграл путевку в Египет. Это очень неожиданно и приятно. Жду не дождусь, когда наконец-то увижу море и отдохну», — рассказал счастливый обладатель путевки в Египет, Камилжан Акрамов.

Специально для «Улетной Акции» «Банк Хоум Кредит» выкупил целый самолет , из них 160 посадочных мест — это клиенты банка . По две путевки в солнечный Египет по всему Казахстану разыгрываются каждый будний день. Победителя улетной акции выбирает генератор случайных чисел. Чтобы попасть в число счастливчиков нужно лишь стать клиентом «Банк Хоум Кредит», оформив кредит, рассрочку, кредитную карту или открыть депозитный договор, используя при этом приложение мобильного банкинга «Банк Хоум Кредит».

«Мы дарим нашим клиентам сказочный отпуск. Для этого нашим клиентам нужно просто получить за два месяца, до конца декабря эта акция — получить кредит, оформить депозит, оформить карту или просто произвести какие либо операции в нашем мобильном приложении мобильный банкинг», — рассказал Ахатай Тлеукеев, директор филиала ДБ АО «Банк Хоум Кредит» по Туркестанской области.

«Банк Хоум Кредит» на казахстанском рынке уже 13 лет. Он является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире и представлен в 10 крупных странах, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию и США. В городе Шымкент работает филиал и три отделения. Банк специализируется на розничном кредитовании. Залогом успеха компании является ответственность и безопасность.

Пока мы готовили публикацию чтало известно, что путевку в солнечный Египет выиграл еще один житель Шымкента. Мы поздравляем победителей и желаем им приятного отпуска!

лиц. №1.2.36/40, выдана 11.01.2016г.НБ РК

Адрес ул. Момытова ,49 (остановка Акация), филиал работает по будням с 9.00 до 20.00