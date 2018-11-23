Как вы думаете, бывают ли в нашей жизни случайные встречи? Нет, нет, и еще раз нет! Есть множество причин, по которым жизнь сводит нас с самыми разными людьми.

За свою жизнь любой человек встречает великое множество новых людей. Кто-то из них остается с нами на короткий срок, кто-то проходит часть пути, и совсем немногие проходят наш жизненный путь вместе с нами до самого конца.

И хотя мы порою не понимаем, почему кто-то отдаляется от нас, хотя нам очень хочется, чтобы они остались, уроки, которые они нам преподали, остаются с нами на долгие и долгие годы. Порою ваши жизнь наполняет светом и смыслом замечательный человек, появившийся в ней именно тогда, когда вам это было очень нужно, а порою судьба подбрасывает вам настолько токсичного собеседника или коллегу, что вам кажется, вы почти что готовы убить его на месте, но после вы понимаете, что если бы не он, вы никогда бы не стали тем, кто вы сейчас.

Ниже вы найдете несколько причин, по которым люди могут появляться в наших жизнях, хотим мы того или нет. Надеюсь, эта статья поможет вам лучше понять то, как мы связаны с другими людьми, и куда нас несет нескончаемый жизненный поток. И помните, если вы не видите причины чего бы то ни было, это еще не значит, что ее нет.

Итак, вот 8 причин, по которым Вселенная посылает нам самых разных людей:

1. Чтобы пробудить нас изнутри

Бывают люди, которые заставляют нас сомневаться, и задавать вопросы самим себе. Иногда они становятся постоянной частью нашей жизни, порою они остаются в ней очень и очень ненадолго, но и в том, и в другом случае они помогают нам отыскать еще частичку самих себя. Нам не обязательно любить таких людей, но без них нам не обойтись.

2. Чтобы согреть теплом наши сердца

Такие люди появляются в нашей жизни, когда мы чувствуем себя потухшей свечой, и нам кажется, что нам ни до чего нет дела. Они не дают грусти навалиться на нас всей своей тяжестью, и делают для нас те, казалось бы, мелочи, которые помогают нам, стиснув зубы, идти дальше, несмотря ни на что. По большей части такие люди пролетают сквозь нашу жизнь со скоростью метеорита, и мы больше никогда о них не слышим, но наши воспоминания о них согреты теплом, и помним мы о них очень долго…

3. Чтобы быть с нами рядом

Это именно те люди, которые становятся частью нашей жизни — навсегда. Они остаются вместе с нами, несмотря на все невзгоды, встающие перед нами на нашем жизненном пути. Это наши друзья, родственники и любимые люди. Это те, кто всегда готов подхватить нас, если мы будем падать.

4. Чтобы преподать нам урок

Это — те люди, у которых мы можем чему-то научиться. Порою их уроки оказываются чрезмерно жесткими, а порою сами «учителя» крайне далеки от идеала. Но как бы ни сложились ваши отношения с этими людьми, помните об одном — если уж Вселенная пытается вас чему-то научить, она это делает не просто так, и некоторые уроки способны преподать только мерзавцы.

5. Чтобы помочь нам вырасти над собой

Это те, кто помогает нам преодолеть самые черные полосы нашей жизни. Они остаются рядом с нами, когда мы разбиваем себе сердце, или теряем дорогих нам людей. Иногда они остаются с нами навсегда, а иногда незаметно исчезают, стоит светлой полосе сменить темную. Все зависит от того, насколько большую роль они должны сыграть в вашей жизни.

6. Чтобы напомнить нам о чем-то

Эти люди одним своим присутствием напоминают нам о чем-то таком, о чем без них мы бы и не вспомнили. Они напоминают нам о том, что мы не одни, что этот мир — наш общий дом, и в нем всегда найдутся те, кто готов подставить нам плечо, когда нам это понадобится. И порою, когда мы уже почти что готовы сдаться, эти незнакомцы помогают нам собраться и вновь подняться на ноги, напоминая нам о том, что наша жизнь далеко не так тяжела, как нам кажется.

7. Чтобы показать нам, чего и кого мы заслуживаем… или не заслуживаем

Эти люди чем-то похожи на тех, кто помогает нам расти над собою… точнее, они и похожи, и нет. Они могут быть и самыми замечательными, и самыми ужасными людьми в вашей жизни — в зависимости от обстоятельств. Именно от этих людей зависит, кого вы будете впускать в свои жизни, а кого — гнать от них подальше. К примеру, столкнувшись с кем-то, кого мы действительно не заслуживаем в своей жизни, как бы сильно мы ни грешили, мы делаем выводы, и не подпускаем к себе настолько токсичных людей и на пушечный выстрел. К сожалению, далеко не всегда мы делаем должные выводы с первого раза, но… это жизнь.

8. Чтобы чему-то научиться у нас

Это те люди, для которых уже мы должны стать наставниками и учителями. И как знать, возможно, общаясь с ними, вы чему-то научите не только их, но и себя. Недаром говорят, что для того нам и нужны ученики, чтобы было у кого учиться, и Вселенная время от времени посылает нам людей, для которых крайне важно услышать то, что мы можем им сказать.