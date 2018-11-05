Программа со звучным названием «Баспана Хит» действительно стала хитом, ежедневно ипотечная организация «Баспана» принимает несколько сотен звонков на колл-центр, идет нескончаемый поток вопросов через социальные сети и форму обратной связи на сайте.

Узнав, что больше всего интересует казахстанцев по программе «Баспана Хит», глава ипотечной организации Кайрат Алтынбеков сформулировал три тезиса, которые помогут гражданам определиться при нелегком выборе ипотечных программ.

1. И вторичка и первичка

Да, это именно так. «Баспана Хит позволяет» приобрести как первичное жилье, так и вторичное жилье. При этом, если вы хотите купить квартиру на первичном рынке, и на вас не оформлено жилье, я советую вам обратить внимание на программу «7-20-25». Но, если у вас уже есть жилье, вы не смогли бы участвовать в «7-20-25». А по «Баспана Хит» таких условий нет, можно получить ипотеку как на первичное жилье, так и на вторичное жилье, уже имея квартиру в собственности. Единственное ограничение «Баспаны Хит» – у вас не должно быть другого непогашенного ипотечного кредита.

2. Для клиента ставка фиксируется

На сегодняшний день номинальная ставка программы «Баспана Хит» составляет 11% годовых. Ставка напрямую завязана к базовой ставке Национального Банка с добавлением к нему 1,75 процентов. На сегодняшний день базовая ставка Национального банка составляет 9,25%. Добавляем к нему 1,75% и получаем итоговую ставку в размере 11%. Допустим, если завтра базовая ставка Нацбанка снизилась бы до уровня 6%, то и ставка «Баспана Хит» составила бы 7,25%. В этой связи мы получаем очень много вопросов, когда клиенты спрашивают, не изменится ли для них ставка в процессе погашения, после того как они уже получили кредит по «Баспана Хит»? Нет, ставка, действующая на момент заключения договора, фиксируется и останется неизменной для клиента на протяжении всего срока погашения.

3. Где получить ипотечный кредит по «Баспана Хит»

На сегодняшний день по программе «Баспана Хит» мы заключили соглашения с пятью банками второго уровня. Это Цеснабанк, Халык банк, Банк ЦентрКредит, Bank RBK и Евразийский банк. Также ожидаем присоединение еще двух банков в самое ближайшее время. Таким образом, 7 крупных банков Казахстана готовы предоставить вам ипотеку по программе «Баспана Хит».