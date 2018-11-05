В Казахстане начали принимать заявки по новой ипотечной программе «Баспана Хит». Инициаторы программы рассказали, как приобрести жилье по этой программе и чем она отличается от ранее запущенной «7-20-25», передает Tengrinews.kz.

Что такое «Баспана Хит» и для чего ее запустили? «Баспана Хит» — собственная программа ипотечной организации «Баспана». Программу ввели для кредитования вторичного рынка жилья. Программа рыночная и не субсидируется государством. По условиям кредитования продукт похож на ипотечную программу «7-20-25», но есть отличия в некоторых моментах.

Чем отличается ипотека «Баспана Хит» от «7-20-25»?

1. Отличие в процентной ставке. У «7-20-25» размер годовой ставки 7 процентов. По продукту «Баспана Хит» — 11 процентов: базовая ставка Нацбанка (9,25) плюс 1,75 процента. 2. В отличие от «7-20-25» выбор жилья не ограничивается первичным рынком, то есть, можно приобрести квартиру и на вторичном рынке. Требования к жилью определяют банки-участники. Они же устанавливают и возраст. В среднем, как отметили в ИО «Баспана», дом не должен быть старше 30-35 лет. Кроме того, не принимаются аварийные и каркасно-камышитовые дома. 3. Еще одно отличие от «7-20-25»: в «Баспана Хит» нет критерия отсутствия жилья, то есть по этой программе клиент может получить жилье, имея собственную квартиру. 4. По «Баспана Хит» при оформлении ипотеки банки могут брать комиссии за организацию займа. Размер комиссии банки устанавливают самостоятельно. 5. По программе «Баспана Хит» первоначальный взнос должен быть не менее 20 процентов, а срок — не более 15 лет. Возможно досрочное погашение. Как известно, по продукту «7-20-25» за ипотечное жилье можно платить до 25 лет, а через жилищные сертификаты акиматов некоторым врачам, учителям, полицейским первоначальный взнос могут снизить до 10 процентов. В компании отметили, что если по «Баспана Хит» внести взнос больше 20 процентов, то требования к платежеспособности могут быть ниже.

Какие требования к доходам и размеру займа?

Как сообщили в ИО «Баспана», требования к платежеспособности по продукту «Баспана Хит» банки-участники определяют сами. Но в среднем нужно зарабатывать в два раза больше суммы, которая может идти на ежемесячный платеж по ипотечному займу, то есть если будете ежемесячно платить 70 тысяч тенге, то зарплата должна быть не менее 140 тысяч тенге. Как и по «7-20-25», клиент может привлекать созаемщика, если своих доходов недостаточно. Так же как и в «7-20-25», в новой программе ограничена максимальная стоимость жилья. Для Астаны, Алматы, Актау, Атырау лимит составляет 25 миллионов тенге, для регионов — 15 миллионов тенге.

Как проходит процедура оформления жилья по «Баспана Хит»?

Сначала клиент находит вторичное жилье. Затем нужно узнать в банке, подходит ли данное жилье к требованиям к залогу по возрасту и месторасположению (в городе или за городом). Если все соответствует требованиям банка, то нужно обговорить с хозяином жилья, взять у него копии правоустанавливающих документов, в том числе справку об отсутствии обременения: дом должен быть чистым, не должен быть в залоге. После этого проводят оценку. Оценка проводится независимым оценщиком, а также банковским специалистом по залогу. Если цена, которую просит хозяин дома, цена, которую определит оценщик, и цена, оцененная банком будет разной, то банк будет ориентироваться на наименьшую цену. После этого покупатель идет в банк, где дает согласие на обработку своих данных и пишет заявление на получение кредита. Банк проверяет, есть ли у него другой ипотечный заем, и принимает заявку. Затем банк выносит решение. Если заем одобряет, то выдает продавцу жилья уведомление, что заем одобрен на такую-то сумму. Здесь важно, чтобы продавец согласился с банковской ценой, иначе разницу придется доплатить из своего кармана либо на этом этапе остановить сделку. Дальше покупатель и продавец идут к нотариусу, чтобы заключить договор о купле-продаже. Затем договор регистрируется в ЦОНе. Зарегистрированный договор предоставляется банку. Затем покупатель в банке подписывает договор займа, график платежей, договор залога приобретаемого жилья. После этого договор залога регистрируется в ЦОНе либо у нотариуса. После регистрации договора залога банк перечисляет сумму продавцу. Продавец передает покупателю ключи от квартиры.