СПК «Shymkent» начал продажи в жилом комплексе «New city», построенный в рамках программы «7-20-25».

Новые дома расположены вдоль проспекта Байдибек би. Участникам ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» предоставлены эксклюзивные права покупки.

Покупателям предоставлен выбор из 476 квартир, площадью от 41,36 до 81.99 кв.м. Это 1,2,3 комнатные квартиры, сданные в чистовой отделке. Несомненно, участников «7-20-25» и «Баспана Хит» порадует демократичная цена — от 230 000 тг за квадратный метр.

С помощью калькулятора «7-20-25» сможем рассчитать ежемесячные платежи при покупке квартиры. Например, для приобретения однокомнатной квартиры в ЖК «New city» стоимостью 9,5 млн тенге, клиенту необходимо внести минимальный первоначальный взнос в размере 1,9 млн тенге. Сумма банковского кредита составит 7,6 миллионов. Если оформить ипотеку на максимальный срок 25 лет, то ежемесячный платеж составит всего 53 715 тенге. А если уложиться за 10 лет, в месяц нужно вносить по 88 242 тенге.

До конца года жителям Шымкента в рамках программ «7-20-25» и «Баспана Хит» будут предложены свыше тысячи квартир в жилых комплексах «New city», «Асар-2» и «Туран». Строительство финансируется местным исполнительным органом. Таким образом, Шымкент стал показательным примером среди регионов по решению вопроса нехватки первичного жилья.

По всем вопросам покупки квартир в ЖК «New city» необходимо обратиться в отдел продаж СПК «Shymkent» по номеру 393-388.